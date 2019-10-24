- OYUNCUYA CİNSEL SALDIRIYLA SUÇLANAN YÖNETMENE BERAAT

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) "Hababam sınıfı" adlı müzikal oyunun yönetmeni Murat K.'nin, asistanlık yapan oyuncu Sevde Z.Y.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, "Basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis istenen Murat K. hakkında kesin delil elde edilemediğinden beraat kararı verdi.

ŞİKAYETÇİ AVUKATLARI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Murat K. katıldı. Şikayetçi Sevde Z.Y.'yi ise avukatları temsil etti. Şikayetçi Sevde Z.Y'nin avukatı Nuriye Alsancak, sanığın müvekkillerinin bacağını ve cinsel organını elleyerek cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek "Yargıtay'ın içtihatlarına göre kadının beyanının esas alınmasını gerekir. İlerideki kariyerini riske ederek şikayette bulunmuştur. İş dolayısıyla cinsel saldırı olduğundan sanığın nitelikli cinsel saldırıdan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Murat K. ise son savunmasında, "Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı Çetin Yüksel de, "Şikayetçi, iddia ettiği olay sonrası provalara katılmıştır. Sonraki beş günde de bu olayı kimseye anlatmamıştır" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.