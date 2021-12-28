Oyunlar, filmler ve müzikler için geliştirildi

165 gram ağırlıktaki ürün, kafa bandından kulaklık yastıklarına kadar nefes alıp veren, kullanım sürecinde sizi rahatsız etmeyen formda. Üretim sürecinde geri dönüştürülmüş plastik.

Lightspeed kablosuz bağlantı teknolojisi, özellikle online oyunlarda, saliselerin bile önemli olduğu anlarda vakit kaybetmemeniz için önemli bir detay. Bu özelliği PC, Mac, PS4 ve PS5 platformlarında kullanabiliyorsunuz.

Bluetooth bağlantı özelliği ise, örneğin akıllı telefon, tablet ya da televizyonlarınızda 10 metre mesafeye kadar sorunsuz deneyimlebilmenize imkân sunuyor. Performansından memnun kaldığımız söylemeliyiz.

Kulaklık, 20 Hz – 20 kHz frekans yanıtı sunabilen 40mm’lik sürücülere sahip. Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech ve Windows Sonic teknolojileriyle uyumlu olan bu sürücüler sayesinde tatmin edici işitsel detaylar yakalayabilirsiniz.

Güzel işitsel detaylarla karşılaşıyorsunuz



Oyunları göz önüne alacak olursak, sesleri katman katman, birbirinden ayrıştırarak net duyabiliyor ve ona göre hareket edebiliyorsunuz. Yoğun aksiyon yaşanan anlarda bass’lar da varlıklarını hissettiriyor. Bu, film izlerken de etkileyici detaylar yakalamanızı sağlayan bir detay.

Müzik konusuna baktığımızda ise, heavy metal’den Türk sanat müziğine kadar yine geniş bir yelpazede dinlemeler gerçekleştirdik ve kulaklığın tatmin edici sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.

Ürün, dışarıya neredeyse hiç ses sızdırmıyor. Tabii en yüksek ses seviyesinde kullanmanızı önermiyoruz. Dış mekân kullanımlarında da siz bir şeyler dinliyorken dışarıdaki detayları neredeyse hiç duymuyorsunuz.

İsterseniz mikrofon detaylarında da söz edelim. 100 Hz – 8 KHz frekans yanıtı sunabilen mikrofon sistemi, oyun esnasında arkadaşlarınızla iletişim kurabilmeniz için ya da oyun dışı, örneğin internet üzerinden görüntülü sohbetler gerçekleştirdiğiniz süreçlerde işe yarar sonuçlar veriyor.

Deneyimlerimiz itibarıyla mikrofon ses kalitesinden memnun kaldık. Sesinizi genellikle yeterli netlikte alıp karşı tarafa sunabiliyor ya da bir platformda yayın yapmayı planlıyorsanız, yeterli bir performansı var diyebiliriz.

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