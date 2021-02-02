Ozan Kabak: İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı

Transfer piyasasına dair verileri paylaşan Transfermarkt sitesine göre Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

Ozan Kabak, 2018'de 11 milyon Euro'luk bonservis ücreti karşılığı Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oldu.

Liverpool, Türkiye milli takımı forması giyen bir diğer savunma oyuncusu Merih Demiral için de Serie A devi Juventus'a 45 milyon sterlinlik bir teklif yapmış ancak Juventus bu teklifi reddetmişti.

Liverpool, Türkiye A Milli Futbol Takımı'yla 7 maça çıkan Ozan Kabak'ı, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

4 Mart 2019'da Stuttgart'ın Hannover 96 ile oynadığı maçta iki gol atan futbolcu, Bundesliga'da bir maçta iki gol atan en genç Türk oyuncu olarak kayıtlara geçmişti.

Ozan Kabak, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile West Bromwich'den Okay Yokuşlu'nun ardından, bu sezonun ikinci yarısında Premier Lig'te oynayacak dördüncü Türk futbolcu olacak.