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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev BAE’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 20:12 | Son Güncelleme

Özbekistan ile BAE arasında toplam değeri 10 milyar doları aşan ve birçok alanda iş birliğini öngören anlaşmalar imzalandı

Özbekistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında toplam değeri 10 milyar dolarlık işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev BAE'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la bir araya gelerek, iki ülke arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı. İki ülke arasında ayrıca genişletilmiş heyetler arası görüşmeler yapıldı.

Açıklamaya göre, Mirziyoyev ve Nahyan görüşmede, siyaset, güvenlik, ticari-ekonomik, yatırım, enerji, altyapı, bilim-teknik ve eğitim alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alış verişinde bulundu. Görüşmede, ayrıca uluslararası ve bölgesel öneme sahip güncel konular da gözden geçirildi.

Görüşmede Mirziyoyev, iki ülke halklarının ortak dini ve manevi değerlere sahip olduğunu kaydederek, bunun iki ülke arasındaki karşılıklı güven ve saygıya dayalı iş birliğinin gelişmesi için altyapı oluşturacağını vurguladı.
Mirziyoyev, "BAE’nin 50 yılda çölde mucize yaratarak, ekonomi, inovasyon, ticaret, maliye ve turizm alanlarında dünyanın önemli merkezlerinden birine dönüştüğünü" kaydederek, Özbekistan’ın BAE ile bu alanlarda iş birliği yapmaktan yana olduğunu dile getirdi.

Al Nahyan da Özbekistan’da ekonominin serbestleştirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ülkenin uluslararası arenadaki nüfuzunun artırılmasına yönelik gerçekleştirilmekte olan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Açıklamaya göre, görüşmelerin ardından Özbekistan ile BAE arasında Ortak Bildiri kabul edilirken, taraflar arasında ayrıca yatırım, maliye, enerji, sanayi, altyapı, tarım, gümrük, kültür ve diğer alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesini öngören ve toplam değeri 10 milyar doları aşan çok sayıda anlaşma imzalandı.

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Birleşik Arap Emirlikleri Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan

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