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Özbekistan'da yeni hükümet kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:01 | Son Güncelleme

Özbekistan'da yeni hükümet kuruldu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Abdulla Aripov başbakanlığında kurulan yeni hükümet üyelerini onayladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Özbekistan parlamentosunun alt kanadı Yasama Meclisince görüşülmesinin ardından takdim edilen yeni hükümet üyelerinin onaylanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Abdulla Aripov'un yeniden başbakan olarak yer aldığı hükümette, 4 başbakan yardımcısı, 21 bakan ve 10 devlet komitesi başkanı bulunuyor.

Özbekistan'da 22 Aralık 2019'da yapılan seçimlerin ardından yeni kabine oluşturulması amacıyla bu hafta başında hükümet istifa etmişti.

Daha sonra parlamento, geçen ay düzenlenen genel seçimleri kazanan Liberal Demokrat Parti tarafından aday gösterilen Abdulla Aripov'un yeniden başbakan olmasını onaylamıştı.

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