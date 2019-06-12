HABER

Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 00:17 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla özçekim yaptığı sırada dengesini kaybedip, 4 metreden sulama kanalına düşen Serhan Kiretli, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla özçekim yaptığı sırada dengesini kaybedip, 4 metreden sulama kanalına düşen Serhan Kiretli, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi 5066 sokakta meydan geldi. Arkadaşlarıyla sokakta yürürken özçekim yapan ve şakalaşan Serhan Kiretli, dengesini kaybederek yol kenarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalına düştü. Kiretli’yi çıkaramayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yardım ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını izlemek ve yardım etmek için sokağa indi.
Kanala düşen Serhan Kiretli, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındı. Sedye, bağlanan halatlar yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Serhan Kiretli’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştüÖzçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştüÖzçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştüÖzçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Olaya karışan Suriyeliler Tarsus’ta sınır dışı edildiOlaya karışan Suriyeliler Tarsus’ta sınır dışı edildi
Elazığ’da kavga: 2 yaralıElazığ’da kavga: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

İzlanda öncesi millilerde çifte sakatlık şoku!

İzlanda öncesi millilerde çifte sakatlık şoku!

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.