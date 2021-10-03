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Özçekim yapmak isterken hayatını kaybetti!

03.10.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da özçekim yapmak isteyen 19 yaşındaki Bekir Tagay, kuzeni Furkan Tagay'ın elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu vefat etti.

Özçekim yapmak isterken hayatını kaybetti!

Olay, gece saatlerde Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Tagay, yanına gittiği kuzeni Furkan Tagay'ın evindeki pompalı tüfekle özçekim yapmak istedi. Bekir Tagay'ın, cep telefonu kamerasını açmaya çalıştığı sırada kuzeni Furkan Tagay'ın elindeki pompalı tüfek aniden ateş aldı.

KANLAR İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tüfekten çıkan saçmalar, Bekir Tagay'ın göğsüne isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Bekir Tagay'ı gören kuzeni, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bekir Tagay, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Bekir Tagay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bekir Tagay'ın kazara ölümüne neden olduğunu söyleyen kuzeni Furkan Tagay ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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