Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeli' paylaşımı! "Tehditte bulunuyorlar" deyip ekledi: Canınız cehenneme

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Türkiye'de yaşayan ve çalışan Suriyelilerin, bazı siyasetçilerin tutuklanması yönünde çağrı yaptığını ve bu nedenle de iş bırakma tehdidinde bulunduklarını öne sürdü.

"CANINIZ CEHENNEME"

Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ümit Özdağ başta olmak üzere, Suriyeliler aleyhinde açıklama yapan Türk siyasilerinin tutuklanması çağrısı yapan Suriyeliler, 12-17 Eylül arası Türkiye’de çalıştıkları yerlerde iş bırakma eyleminde bulunma tehdidinde bulunuyorlar. Canınız cehenneme. Ülkemizde bizi tehdit etmeyin.



