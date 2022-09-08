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Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeli' paylaşımı! "Tehditte bulunuyorlar" deyip ekledi: Canınız cehenneme

08.09.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Suriyelilerin, bazı siyasetçilerin tutuklanması çağrısı yaptığını ve bu nedenle iş bırakma eylemi tehdidinde bulunduklarını öne sürdü. Açıklamayı sosyal medyadan Yapan Özdağ, "Canınız cehenneme" notunu düştü.

Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeli' paylaşımı! "Tehditte bulunuyorlar" deyip ekledi: Canınız cehenneme

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Türkiye'de yaşayan ve çalışan Suriyelilerin, bazı siyasetçilerin tutuklanması yönünde çağrı yaptığını ve bu nedenle de iş bırakma tehdidinde bulunduklarını öne sürdü.

"CANINIZ CEHENNEME"

Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ümit Özdağ başta olmak üzere, Suriyeliler aleyhinde açıklama yapan Türk siyasilerinin tutuklanması çağrısı yapan Suriyeliler, 12-17 Eylül arası Türkiye’de çalıştıkları yerlerde iş bırakma eyleminde bulunma tehdidinde bulunuyorlar. Canınız cehenneme. Ülkemizde bizi tehdit etmeyin.

etjryk

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ suriyeli

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