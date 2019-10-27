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(Özel) 25 yıldır güçlükle yürüyen adam akülü araba istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 25 yıl önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle engelli hale gelen Asim Arslan, dışarı rahatça çıkabilmek için hayırseverlerden akülü araba istiyor.Alaplı ilçesine bağlı Yeniköy’de yaşayan 58 yaşındaki Asim Arslan’ın hayatı 25 yıl önce geçirdiği bir traktör kazası ile altüst oldu.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 25 yıl önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle engelli hale gelen Asim Arslan, dışarı rahatça çıkabilmek için hayırseverlerden akülü araba istiyor.
Alaplı ilçesine bağlı Yeniköy’de yaşayan 58 yaşındaki Asim Arslan’ın hayatı 25 yıl önce geçirdiği bir traktör kazası ile altüst oldu. Kaza günü traktörüne binerek tarlaya gitmek üzere yola çıkan Arslan, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ters dönen traktörün altında kalan Arslan bacaklarından yaralandı ve kalça kemiği kırıldı. O günden bu yana bacaklarını tam olarak kullanamadığı için yürüme engelli kalan Arslan, eşi Emriye Arslan’ın (54) desteği ile ayakta kalmaya çalışıyor.
Traktör kazasıyla yürümekte zorluk çeker hale geldiğini anlatan Asim Arslan, "O kaza hayatımı karattı. Binlerce kilo ağırlığındaki traktörün altında kaldım ve bacağım, kalçam hasar gördü. Üzerine basıp yürüyemiyorum. Allah kimseye böyle bir kaza yaşatmasın. Ben de kazadan önce herkes gibi sağlıklıydım. Hem manevi hem de maddi anlamda sıkıntılar yaşıyorum" diye konuştu.
Maddi sıkıntılar nedeniyle yeni bir akülü tekerlekli sandalye alamayan Arslan, "Hayırseverlere ve yetkililere sesleniyorum. Bu konuda bana yardımcı olan çıkarsa çok mutlu olacağım. Akülü araba olmayınca özgürlüğümün kısıtlandığını hissediyorum. İnşallah sesimi duyan biri çıkar ve bana yardımcı olur. Durumumu yaşamayan bilemez. Devlet büyükleri ve hayırseverlerin bana sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

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