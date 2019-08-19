(Özel) 35 yıllık silah tamircisi hem polise, hem askere hizmet ediyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan ve il genelinde 2 silah tamircisinden biri olan Hüseyin Ersoy, atölyesinde ruhsatlı olarak hem askere, hem polise hem de avcılara hizmet veriyor.

Baba mesleği olan silah tamirciliğine hobi olarak başlayan ve silah fabrikalarında eğitim görerek 35 yıldır bu işi yapmaya devam eden Ersoy, mesleğini para için değil zevk için yaptığını dile getirdi. Atölyesinde ruhsatlı olarak çalıştığını vurgulayarak genellikle asker, polis ve avcılara hizmet ettiğini belirten tecrübeli usta, bu işi yapmaktan keyif aldığını söyledi.

“Askere, polise, avcılara hizmet ediyorum”

Çanakkale’de sadece 2 silah tamircisi bulunduğu ve meslekte alttan yetişen eleman olmadığını aktaran Hüseyin Ersoy, “35 senedir bu işi yapıyorum. Baba mesleğim. Ben ruhsatlı çalışıyorum. Askere, polise, avcılara hizmet ediyorum. Babam da bu işi yapıyordu, ama ben buna hobi olarak başladım. Silah fabrikalarında eğitim gördüm. Şimdi de işime devam ediyorum. Çanakkale’de bu mesleği yapan 2 kişi var. Bir ben varım, bir de Çanakkale’nin içinde bir arkadaşım var. Başka yok. İşimiz zor, zahmetli. Ama güzel bir meslek. Hobi olarak yaptığım bir iş, parasında değilim. Ama mesleğimizde alttan yetişen eleman yok. Bunun bir çıraklık eğitim merkezi de yok, bu işi merak eden de yok” şeklinde konuştu.