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(ÖZEL) Arsa parasını yutan ATM’ye baltayla saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 09:53 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde bir kişi arsa almak için yatırdığı kapora parasını yutan ATM’ye balta ile saldırdı.

Beylikdüzü’nde bir kişi arsa almak için yatırdığı kapora parasını yutan ATM’ye balta ile saldırdı. Çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan şahıs, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Vatandaşın ATM üzerine yapıştırdığı not ise ATM’ye işlem yapmaya gelenleri şaşkınlığa uğrattı.
İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü Fehmi A. isimli bir kişi Beylikdüzü Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir bankaya ait olan ATM’ye geldi. Aldığı arsanın kaporası olan 20 bin TL’yi yatırmak isteyen Fehmi A. ATM’nin hata vermesi üzerine parasını hesaba yatıramadı. Parasını geri almak isteyen Fehmi A. ATM’nin parayı yuttuğunu anladı. Hemen müşteri hizmetlerini arayan vatandaş, hafta sonu tatil olduğu için işlem yapılamayacağı yanıtını aldı. Hafta sonu boyunca bankayla bir dizi görüşmeler yapan Fehmi A.’ya, Salı günü konuyla alakalı dönüş yapılacağı bildirildi. Konuyla ilgili olumlu veya olumsuz bir cevap alamayan Fehmi A. sabah saatlerinde parasını yutan ATM’nin önüne gelerek önce yumrukladı daha sonra öfkesine hakim olamayarak aracında getirdiği balta ile ATM’ye zarar vermeye başladı.

ATM’nin üzerine yapıştırdığı not görenleri şaşkına uğrattı
Olayı gören vatandaşlar korkuya kapılırken emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, ifadesini almak için vatandaşı karakola götürmek istedi ancak vatandaşın son bir isteği oldu. Yanında getirdiği “Bu ATM parayı gasp ediyor, kimse para yatırmasın” yazılı kağıdı ATM’ye yapıştıran Fehmi A. daha sonra ifade vermek üzere karakola götürüldü.

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