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Özel bireylerin sorunlarına çözüm bulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

Konya’da yerel seçimlerde belediye meclis üyesi seçilen Emrah Savsar, kendisiyle aynı kaderi yaşayan bedensel engellilerin sorunlarına çözüm bulmak için proje geliştiriyor.

Özel bireylerin sorunlarına çözüm bulacak

Konya’da yerel seçimlerde belediye meclis üyesi seçilen Emrah Savsar, kendisiyle aynı kaderi yaşayan bedensel engellilerin sorunlarına çözüm bulmak için proje geliştiriyor. Özel bireylerin hayatın her alanında bulunmasını isteyen Emrah Savsar, Engelliler Haftası’nın adının da Özel Bireyler Farkındalık Haftası olarak değiştirilmesini istiyor.
Konya’da, kas hastalığı nedeniyle 9 yaşından itibaren yürüyemeyen ve solunum cihazına bağlı olarak yaşamını tekerlekli sandalyesinde sürdüren 31 yaşındaki Emrah Savsar yaşama azmini kaybetmeyerek tüm gücüyle hayata sarıldı.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Meclisine seçilerek Engelsiz Şehir, Kadın ve Aile Komisyonu Başkan Vekilliği görevini yürüten Emrah Savsar, sağlıklı bireylerin sorunlarını tam anlamayabileceğini, empati kuramayabileceğini, kaderdaşlarının sorunlarına hızlı çözümler bulmayı amaçladığını söyledi.
Projelerine de değinen Savsar, “Meram ilçemizde özel bireylerin sayılarını öğrenmek için bir fizibilite çalışması yaptım. Buna devam ediyoruz. Hangi mahallede daha çok yoğunluğun olduğunu tespit edip, o mahallede ne gibi ihtiyaçlar var, ne gibi sorunlar var, belediyeciliğin imkanları dahilinde neler yapılabilir, Bunların araştırmasını yapıyoruz. Birkaç projemiz var, ‘Engelsiz Pazar Yeri’ gibi. Özel bireylerimizin satış yapabileceği, çalışmalar yapabileceği bir pazar yeri düşünüyoruz” dedi.

"Tek amacım insanlığa faydalı olmak”
Emrah Savsar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın adının değiştirilerek Özel Bireyler Farkındalık Haftası olmasının daha anlamlı olacağını dile getirdi. Bu haftanın kutlanması gereken değil farkında olunması gerek bir hafta olduğunu vurgulayan Savsar sözlerini şöyle sürdürdü; “Kader arkadaşlarım olan özel bireylere bir örnek teşkil etmeye çalışıyorum. Çünkü bizlere imkan verildiği zaman neler yapabileceğimiz gün yüzünde. Neler yapabileceğimiz, neleri başarabileceğimiz. Bunlara örnek bir tek ben de değilim, birçok arkadaşımız var. Hatta benim örnek aldığım özel bireyler var, kader arkadaşlarım var. Yani hal böyle olunca tek amacımız insanlığa faydalı işler yapıp, özellikle özel bireylerimize bir farkındalık oluşturabilmek. Kader arkadaşlarıma, özel bireylere çağrıda bulunmak istiyorum; asla ve asla yılmayın. Ümitsizlik insanı karamsarlığa götürür ve insanın geri dönülmeyen şartlara girmesine neden olur. Bu konuda sizlerin kabuğunu kırıp içine kapanmadan, yaşama sevincini yitirmeden, mücadele aşkını, mücadele etmeyi kendinize düstur edinin. Bir şeyi başaramam, yapamam demeyin, illaki yapabilirsiniz. Bir çıta altı olur, bir çıta üstü olur, önemli değil bu. Önemli olan bizlerin başarabilmesi, bizlerin mücadeleyi elden bırakmamasıdır. Kaderdaşlarıma şunu söylemek istiyorum; her alanda bulunun. Kültür, sanat, sağlık, her türlü alanda bulunmanızı temenni ediyorum.”

Özel bireylerin sorunlarına çözüm bulacak

Özel bireylerin sorunlarına çözüm bulacak

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