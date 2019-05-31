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(Özel) Bursa’da bayram öncesi şehrin merkezinde seyyar satıcıya geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

Bursa’da bayram öncesi Büyükşehir Meclisi’nde alınan karar gereği işportacılara kesinlikle izin verilmiyor.

(Özel) Bursa’da bayram öncesi şehrin merkezinde seyyar satıcıya geçit yok

Bursa’da bayram öncesi Büyükşehir Meclisi’nde alınan karar gereği işportacılara kesinlikle izin verilmiyor. Tezgah açmak isteyen seyyar satıcılar ile zabıta arasında gerginlik yaşanırken, devreye polis girdi. Dün gece teravih namazı için Şehreküstü Camisi’ne gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ ile görüşen seyyar satıcılar izin istedi, ancak Başkan, mecliste karar alındığını; esnaftan çok şikayet geldiğini belirterek, "Benden kanunsuz bir iş yapmamı istemeyin. Esnaf dünya kadar kira ve vergi ödüyor. Bunu yasaklayan ben değilim. 17 ilçe belediye başkanıyla ortak alınmış bir karar" dedi.
Bursa’da her bayram öncesi yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşanan seyyar satıcı izdihamının önüne geçmek için geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde karar alınmıştı. Harekete geçen Büyükşehir zabıta ekipleri, seyyar satıcılara Fevziçakmak ve Cumhuriyet Caddesi’nde müdahale etti. Bu esnada kısa süreli tartışma yaşandı. Zabıta ekiplerine tepki gösteren seyyar satıcılara polis müdahale etti. Bir zabıta 2 kişi ile görev yaptıkları esnada 5 seyyar satıcının kendisine saldırdığını söyledi.
Kısa süreli oluşan gerginliğe motorize yunus ekipleri ve mahalle bekçileri müdahale etti. Müdahalenin ardından seyyar tezgahlar kaldırılırken, seyyar satıcılar bölgeden uzaklaştırıldı.
Bu arada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dün gece teravih namazını Şehreküstü Camisi’nde kıldı. İşportacılar Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile kısa süreli bir görüşme yaptı.
Şehrin ana güzergahlarında gelişigüzel tezgah açmanın yasak olduğunu Büyükşehir Meclisi’nde karar alındığını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, "Bir yasak var. Esnaflardan çok şikayet geliyor. Adam dünya kadar vergi ve kira ödüyor. Bunu yasaklayan da ben değilim. 17 belediye başkanıyla alınmış ortak bir karar var. Hepsinin isteği ve arzusu bu yönde. Ben esneklik gösteremem" diye konuştu.
İşportacılar ise bayram öncesi akşam saatlerinde tezgah açtıklarını esnafın ise dükkanlarını kapattığını öne sürdü.
Ancak son yıllarda şehrin en büyük caddelerinde tezgah açan işportacılar vatandaşların yolda yürümesine bile engel oluyordu.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeleri ile işbirliğine giderek vatandaşların bayram alışverişini merkeze gelmeden kendi mahallelerinde yapmalarına imkan tanıdı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın 210 personelinin yanı sıra Osmangazi, Yıldırım Zabıtaları ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde destek vereceği denetimlerle bayrama huzur içinde sorunsuz bir şekilde girilmesi amaçlanıyor.
Seyyar satıcıların tezgah açabilecekleri semt pazarları ise şu şekilde:
"Osmangazi: Kükürtlü Semt Pazarı pazartesi-cumartesi, Panayır Semt Pazarı pazartesi, Küçükbalıklı Semt Pazarı salı-cumartesi, Alemdar Semt Pazarı salı, Bağlarbaşı Semt Pazarı çarşamba, Yunuseli Semt Pazarı çarşamba-cumartesi-pazartesi, Soğanlı Kapalı Pazar Alanı perşembe-pazar, Yeni Bağlar Semt Pazarı perşembe-pazartesi, Çirişhane Semt Pazarı cuma-pazar, Ziraat Semt Pazarı cuma-pazartesi, Geçit Semt Pazarı pazar."
"Yıldırım: Millet Giyim Pazarı çarşamba-perşembe-cuma-cumartesi-pazar, Yavuzselim Pazarı çarşamba-cuma-cumartesi-pazar-pazartesi, Vatan Pazarı perşembe-cuma-cumartesi-pazar-pazartesi, Mimar Sinan Pazarı perşembe-cuma-cumartesi-pazar-pazartesi, Siteler Giyim Pazarı perşembe-cumartesi-pazar-pazartesi, Baruthane Giyim Pazarı perşembe-cuma-pazartesi, Arabayatağı Pazarı perşembe-cuma-pazar-pazartesi, Temenyeri Giyim Pazarı perşembe-cuma-pazar-pazartesi, Yıldırım Giyim Pazarı perşembe-cumartesi-pazar, Sıracevizler Pazarı cuma-cumartesi-pazar-pazartesi."

(Özel) Bursa’da bayram öncesi şehrin merkezinde seyyar satıcıya geçit yok

(Özel) Bursa’da bayram öncesi şehrin merkezinde seyyar satıcıya geçit yok

(Özel) Bursa’da bayram öncesi şehrin merkezinde seyyar satıcıya geçit yok

(Özel) Bursa’da bayram öncesi şehrin merkezinde seyyar satıcıya geçit yok

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