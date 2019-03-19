Özel çocuklara, üniversite öğrencilerinden 'zumbalı' eğlence

Olgay GÜLER/EDİRNE (DHA)- EDİRNE'de Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) ile Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi Rekreasyon Bölümü son sınıf öğrencileri, Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören öğrencilere zumba dansı eşliğinde eğlence programı düzenledi.

Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte üniversiteli öğrenciler, engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Yaklaşık yarım saat boyunca zumba eşliğinde dans eden öğrenciler, hem sosyalleşti hem de bahar ayının ilk etkinliğini gerçekleştirmiş oldu. İlk kez zumbayla tanışan engelli öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü 4'üncü sınıf Öğrencisi Caner Ceylan, öğrencilere keyifli dakikalar yaşatmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün burada engelli çocuklarımıza yönelik bir zumba etkinliği yapıyoruz. TUYUB'un koordinasyonunda bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi 28 Nisan Pazar günü koşulacak 5'inci Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda engellilere özel bir parkur olacak ve maratonun startını da özel çocuklar verecek. Zumba insanların müzik eşliğinde sportif enerjilerini dansla birlikte dışarı yansıttığı bir etkinlik. Çok keyifli bir etkinlik. Özel çocuklarımızda zumba etkinliğine güzel şekilde eşlik ettiler. Müziğin ritmine kapılarak keyifli dakikalar yaşadı" dedi.

Etkinlik sonunda özel öğrenciler üniversiteli gençlerle Trakya oyun havaları eşliğinde eğlendi.