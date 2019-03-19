HABER

Özel çocuklara, üniversite öğrencilerinden 'zumbalı' eğlence

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) ile Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi Rekreasyon Bölümü son sınıf öğrencileri, Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören öğrencilere zumba dansı eşliğinde eğlence programı düzenledi.

Özel çocuklara, üniversite öğrencilerinden 'zumbalı' eğlence

Olgay GÜLER/EDİRNE (DHA)- EDİRNE'de Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) ile Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi Rekreasyon Bölümü son sınıf öğrencileri, Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören öğrencilere zumba dansı eşliğinde eğlence programı düzenledi.
Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte üniversiteli öğrenciler, engelli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Yaklaşık yarım saat boyunca zumba eşliğinde dans eden öğrenciler, hem sosyalleşti hem de bahar ayının ilk etkinliğini gerçekleştirmiş oldu. İlk kez zumbayla tanışan engelli öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü 4'üncü sınıf Öğrencisi Caner Ceylan, öğrencilere keyifli dakikalar yaşatmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün burada engelli çocuklarımıza yönelik bir zumba etkinliği yapıyoruz. TUYUB'un koordinasyonunda bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi 28 Nisan Pazar günü koşulacak 5'inci Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda engellilere özel bir parkur olacak ve maratonun startını da özel çocuklar verecek. Zumba insanların müzik eşliğinde sportif enerjilerini dansla birlikte dışarı yansıttığı bir etkinlik. Çok keyifli bir etkinlik. Özel çocuklarımızda zumba etkinliğine güzel şekilde eşlik ettiler. Müziğin ritmine kapılarak keyifli dakikalar yaşadı" dedi.
Etkinlik sonunda özel öğrenciler üniversiteli gençlerle Trakya oyun havaları eşliğinde eğlendi.

FOTOĞRAFLI

Özel çocuklara, üniversite öğrencilerinden 'zumbalı' eğlenceÖzel çocuklara, üniversite öğrencilerinden 'zumbalı' eğlenceÖzel çocuklara, üniversite öğrencilerinden 'zumbalı' eğlenceÖzel çocuklara, üniversite öğrencilerinden 'zumbalı' eğlence

PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
Üniversite-sanayi işbirliği güçleniyorÜniversite-sanayi işbirliği güçleniyor
Kadınlar finansal okur yazarlıkla daha güçlüKadınlar finansal okur yazarlıkla daha güçlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Gülden Aydın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.