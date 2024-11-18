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Özel davete kovboy olarak gitti! Yağmur Tanrısevsin'den iddialı tarz

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.11.2024 14:19
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Türk oyuncu ve model Yağmur Tanrısevsin, Los Angeles'ta ünlü Chateau Marmont Oteli'nde düzenlenen GQ Men of The Year partisine katıldı. Moda ve stilin buluştuğu bu özel gecede, Tanrısevsin zarif ve şık görünümüyle dikkat çekti.

Özel davete kovboy olarak gitti! Yağmur Tanrısevsin'den iddialı tarz

GQ Men of The Year davetinde güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin de vardı. Her yıl dünya çapında ünlü isimleri bir araya getiren prestijli bir etkinlik olarak dikkatleri üzerine çeken gecede güzel isim adından söz ettirdi.

Moda, müzik ve sinema dünyasından birçok isim bu özel gecede bir araya gelirken, Yağmur Tanrısevsin, etkinlikte giydiği göz alıcı kıyafetiyle tüm bakışları üzerine topladı.

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Los Angeles'ta katıldığı etkinliklerle adından söz ettiren Yağmur Tanrısevsin, giydiği kıyafetlerle de uluslararası modayı yakından takip ettiğini bir kez daha kanıtladı.

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Gecenin temasına uygun kovboy tarzıyla gecede boy gösteren oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.

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Western Hollywood/Amerikan Rodeosu’na uygun giydiği deri elbisesi ve vintage aksesuarlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yağmur Tanrısevsin'e "Çok güzelsin ekranlara dön" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yağmur Tanrısevsin
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