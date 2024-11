Özel davete kovboy olarak gitti! Yağmur Tanrısevsin'den iddialı tarz

GQ Men of The Year davetinde güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin de vardı. Her yıl dünya çapında ünlü isimleri bir araya getiren prestijli bir etkinlik olarak dikkatleri üzerine çeken gecede güzel isim adından söz ettirdi.

Moda, müzik ve sinema dünyasından birçok isim bu özel gecede bir araya gelirken, Yağmur Tanrısevsin, etkinlikte giydiği göz alıcı kıyafetiyle tüm bakışları üzerine topladı.

Los Angeles'ta katıldığı etkinliklerle adından söz ettiren Yağmur Tanrısevsin, giydiği kıyafetlerle de uluslararası modayı yakından takip ettiğini bir kez daha kanıtladı.

Gecenin temasına uygun kovboy tarzıyla gecede boy gösteren oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.



Western Hollywood/Amerikan Rodeosu’na uygun giydiği deri elbisesi ve vintage aksesuarlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yağmur Tanrısevsin'e "Çok güzelsin ekranlara dön" yorumları yapıldı.