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(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, geçtiğimiz çarşamba günü ormanlık alanda kaybolan ve 72 saat sonra bulunan 81 yaşındaki Mustafa Köseler, kaybolduğu anları ve neler yaptığını anlattı.

Eskişehir’de, geçtiğimiz çarşamba günü ormanlık alanda kaybolan ve 72 saat sonra bulunan 81 yaşındaki Mustafa Köseler, kaybolduğu anları ve neler yaptığını anlattı. Köseler, “Yürüyemediğim için emekleye emekleye, bayır alanlarda sürünerek ilerledim. Su aramak için böyle dolaştım. Dere suyu içtim hararet yaptı" dedi.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesi’nde ormanlık alana çıra toplamak için giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki Mustafa Köseler 72 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bulundu. Bozaniçi-Elmalık mevkisinde domuz avına çıkan avcılar tarafından uyur vaziyette fark edilen Köseler, o anları anlattı.

“Gözüme yangın gibi duman belirdi bende boşluğa doğru kaçtım”
İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Mustafa Köseler, yürüyemediğini, emekleyerek ya da kayarak gittiğini belirterek, “Dağlar, yaz günü havası olduğu için serindi. Bir de yürüyemiyordum bazı yerlerde emekleyerek bazı yerlerde kayarak gidiyordum. O ara da gözüme yangın gibi duman belirdi bende boşluğa doğru kaçtım. Yürüyemiyordum yatıp dinleniyordum” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonra işim yok ormanda tövbe ettim”
Ormanda nasıl hayatta kaldığından da bahseden Köseler, “Dağda yiyecek çok güzel elmalar, armutlar vardı. Denk geldikçe hepsinden yedim. Yabani olan insanoğludur, dağ mahlukları kimseye zarar vermez. Yürüyemediğim için emekleye emekleye, bayır alanlarda sürünerek ilerledim. Su aramak için böyle dolaştım. Dere suyu içtim hararet yaptı. Daha kendime gelemedim. Bundan sonra işim yok ormanda tövbe ettim” şeklinde konuştu.

“Dünya başımıza zindan oldu”
Mustafa Köseler’in 81 yaşındaki eşi Ümmü Köseler ise, 72 saat süren arama çalışmalarında yaşadıklarını anlatarak, “Dünya başımıza zindan oldu. Ben onu bir gün önce gitti gelecek diye bekledim. Baktım akşam oluyor gelmedi. Hemen oğlumu aradım baban gitti gelmedi diye. Onlarda hiç durmadan hemen aramaya gittiler. Çok endişelendim. Allah bize bağışladı” diye belirtti.

“Yolunu gözetledim ama 1-2 gün geçince gelecek diye umudum kesildi”
Ayrıca Ümmü Köseler, eşine ormana gitme dediğini söyleyerek, “Ben ona gitme kaybolursun dedim. Öğle namazını kıldı, üstünü değiştirip gitti ve bir daha gelemedi. Benim hiç umudum yoktu 3 gün olunca. Yolunu gözetledim ama 1-2 gün geçince gelecek diye umudum kesildi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Arayanlara bin kere teşekkür ederim. Artık eşimi kapıdan dışarıya çıkarmaya niyetim yok” dedi.

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş

(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş
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