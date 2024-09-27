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Özel geceye 'Rezilce' yorumu! Hudutsuz Sevda'daki ateşli sahne tepki çekti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.09.2024 12:20
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NOW TV'nin iddialı dizilerinden biri olan Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü gündem oldu. Baş karakter Halil ve Didem'in özel gecesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Birçok kullanıcı bu sahneyi istemedi ve olumsuz yorum yağdı.

Özel geceye 'Rezilce' yorumu! Hudutsuz Sevda'daki ateşli sahne tepki çekti!

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in yer aldığı NOW TV ekranlarında yayınana Hudutsuz Sevda yeni sezona başladı. Dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen seyirci Halil ve Zeynep karakterini birlikte göremeyince sosyal medyada gündem oldu.

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SEVİŞME SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ!

Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünde Halil karakterinin yeni sevgilisi Didem isimli bir kadın oldu. Zeynep ve Halil'in artık bir araya gelmesini isteyen seyirci, Didem ve Halil'in seviştiği sahneye tepki gösterdi.

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Sosyal medyada kullanıcılar dizinin bu hamleyle bitirildiğini savundu. Senaryonun değiştirilmediği sürece dizinin reytinglerinin düşeceği belirtildi.

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Kullanıcılardan gelen yorumlardan bazıları...

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HUDUTSUZ SEVDA 35. BÖLÜM ÖZETİ!

Zeynep'in babası Rızvan vurulur ve aile büyük bir şok yaşar. Zeynep, Halil İbrahim ile beklenmedik bir karşılaşma yaşarken, duygular yeniden su yüzüne çıkar. Didem’in Halil İbrahim’le yakınlaşması ise Zeynep'i büyük bir duygusal çıkmaza sürükler. Halil İbrahim, Zeynep’e hala uzak durmakta kararlıdır, ancak geçmişin izleri peşlerini bırakmaz.

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Anahtar Kelimeler:
hudutsuz sevda
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