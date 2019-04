(Özel Haber) Türkiye’nin ilk Roman Emniyet Müdürü Balıkesir’de

Balıkesir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, makam koltuğunu 7 yaşındaki Roman çocuğu yaşındaki Yakup Kıranlı’ya teslim etti. Türkiye’de ilk defa Emniyet Müdürlüğü makamına vekaleten bir Roman çocuğu geçmiş oldu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu Atatürk ilkokulu 1. sınıf öğrencisi Yakup Kıranlı’ya devretti. Türkiye’de ilk defa Emniyet Müdürlüğü makamına getirilen Roman çocuğu Yakup’un heyecanlı halleri gözlerden kaçmazken, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise Kıranlı ile yakından ilgilendi. Emniyet Müdürlüğü makamına geçen Yakup Kıranlı telsizden anons yaparak okul önlerinde alınan önlemleri sordu.

Polis olduğu için çok sevindiğini söyleyen Yakup Kıranlı, "Çok mutlu oldum ve polis oldum. En büyük hayalim polislikti. Başka bir şey diyemiyorum aklıma bir şey gelmiyor. Polisleri seviyorum, Atatürk’ü de" dedi.

Bugünün kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu söyleyen Yakup Kıranlı’nın babası Kenan Kıranlı ise, "Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk’e bu 23 Nisan hediye ettiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün özel bizim için farklı. Oğlum emniyetin makam koltuğuna oturdu. Emniyet Müdürümüze Cengiz beye ve Has Romanlar Federasyon Başkanımız Sadettin Altın’a sonsuz teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise, "’Ne mutlu Türküm diyene’ diyen Atatürk’ün işte örneği burada. Gerçekten Roman kardeşlerimiz, Roman vatandaşlarımız bizim zenginliğimiz, bizim rengimiz. Biz biriz, hiçbir zaman ihanet etmeyen bir topluluğumuz Romanlar. Onların çok iyi eğitim almaları, onların çok iyi yetişmeleri, çok iyi iş ve meslek sahibi olmaları toplumdaki algılarını da değiştirecek. İnşallah bu da farklı bir bakış açısı olacak. Bu etkinliğimize katıldığı için Yakup kardeşimize ve babasını çok teşekkür ediyorum" dedi.

Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in kendilerini hiç kırmadığını ve her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Bahattin Demirbozan ise, "Telefon açtık bize her konuda yardımcı oldu. Bizi kırmadı. Kardeşimizi burada ağırladı. Bu da tüm Türkiye’de bize eksi bakış açısı olan bütün toplumlara, bütün müdürlere, bütün makam mevki sahiplerine örnek olur inşallah" şeklinde konuştu.

Balıkesir Has Romanlar Federasyonu Başkanı Sadettin Altın ile İl Emniyet Müdür Yardımcılarının da hazır bulunduğu etkinlik sonunda Kıranlı’ya Cengiz Zeybek tarafından çeşitli hediyeler verildi. Hediyeleri alan Kıranlı’nın sevinirken sergilediği hareket ise makamdaki herkesi güldürdü. Kıranlı ardından Emniyet Müdürü Zeybek’in aracına binerek makamdan ayrıldı.