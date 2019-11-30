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(Özel haber) X kuşağının popüler ürünleri demode olunca şark köşelerini süslüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 00:47 | Son Güncelleme

X kuşağı olarak adlandırılan 1970’li yıllarda popüler olan siyah beyaz televizyon, müzik seti, teyp, gaz lambası, ev aletleri vb.

X kuşağı olarak adlandırılan 1970’li yıllarda popüler olan siyah beyaz televizyon, müzik seti, teyp, gaz lambası, ev aletleri vb. ürünler günümüzde LCD TV, cep telefonu, laptop, internet karşısında demode olunca hurda niyetine satılarak şark köşelerinde yer buluyor.

Erzincan’da Buğday Meydanı’nda eski ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan 61 yaşındaki Muhammer Heper, bir zamanların vazgeçilmez alet gereçlerinin günümüzde antika hurdalar olduğunu söyledi. 1970 yıllarda özellikle gençlerin müzik seti hastası olduğunu, çoğunluğun müzik setlerinin pahalı olması nedeniyle tek kasetli teyplerle müziğe doyduklarını belirten Heper, “O zamanların popüler elektronik eşyaları, bazı ev aletleri şimdilerde hurda niyetine satılıyor. Burada birçok eski aletin satışını yapıyorum. Hurdacılar bize getiriyor bizde geri dönüşüme gitmesin diye alıp şark köşesi kurmak isteyen vatandaşlara satıyoruz. Eskiye rağbet pek yok. Dışarıdan Erzincan’a gelen yerli ve yabancı turistler daha fazla ilgi gösteriyor. Bunların arasından seçip şark köşesi için kullanıyorlar” dedi.

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