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Özel hayat açıklaması ailede kriz çıkarmıştı! Mehmet Ali Erbil'den genç sevgilisiyle aşk dolu paylaşım

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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Son dönemde kızı Yasmin Erbil'in açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in özel hayat açıklamaları ailesinde kriz çıkarmıştı. 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Erbil'in 'Yeniden bebek istiyorum' sözleri olay olmuştu. Mehmet Ali Erbil'den genç sevgilisiyle aşk dolu paylaşım geldi.

Özel hayat açıklaması ailede kriz çıkarmıştı! Mehmet Ali Erbil'den genç sevgilisiyle aşk dolu paylaşım

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in özel hayat açıklamaları ailesinde kriz çıkarmıştı.

Yasmin Erbil'in 'Ondan babalık görmedim' sözleriyle uzun süre gündem olan ünlü şovmen kızının açıklamalarının ardından 'Yeniden bebek istiyorum' açıklamasıyla da olay olmuştu.

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Yasmin Erbil, babasının bu açıklaması içinse, "Ona hiç girmeyeyim. Telefonda çok kızdım. Öyle bir şey yok. Ali Sadi, 'Öyle bir şey olursa camdan aşağıya atarım' demiş. Onu hiç kaldıramayız" açıklamasında bulunmuştu.

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Ünlü çiftten Mehmet Ali Erbil, son olarak 999 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

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Gülseren Ceylan ile yani bir pozunu paylaşan şovmen, "Aşkım" notuyla seslendiği sevgilisini de etiketledi. İkilinin aşk paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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