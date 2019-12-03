(Özel) Hayırsever iş adamı devreye girdi, hurdacıdaki tarihi eserler müzeye bağışlandı

Bursa’da bir hayırsever, Mahmut Çelebi Vakfı’na ait yaklaşık 150 yıllık bronz Mevlevî külahları seyyar bir hurdacıda görerek satın aldı. Hayırsever iş adamı, ücretini ödeyip aldığı tarihi eserleri Vakıf Müzesi’ne hediye etti.

Bursalı hayırsever Mehmet Fındıkkaya, arkadaşı Abdullah Okyay vasıtasıyla Mahmut Çelebi Vakfı’na ait tarihî külahların İznik’te seyyar bir hurdacıda olduğunu öğrenince hemen devreye girdi. Ücretini ödeyerek satın aldığı tarihi eserleri Bursa Büyükşehir Belediyesi Vakıf Müzesi’ne bağışlayan Fındıkkaya, “Teslim ettiklerimiz İznik’teki Mahmut Çelebi Vakfı’na ait Mevlevi sikkesi şeklinde bronz külahlar. Bunlar zamanında kaybolmuş. Biz de bu tarihi eserleri bir hurdacıda bulduk. Biraz araştırınca aslında bu bronz külahların 10 sene önce kaybolduğunu ve hurdacıya satıldığını gördük. Bu eserlerin kaybolmaması için ücretini ödeyip satın aldık. Ve daha sonra aldığımız bu bronz külahları Vakıf Müzesi’ne teslim etmeyi uygun gördük. En azından parasını vererek bir takım tarihi eserlerimizi kurtarmış olduk. Bunun örnek olmasını istiyorum, insanlar vakıf eserlerimize, bu hatıralara sahip çıksınlar. Onlar için belki biraz maddi külfet olur, ama en azından bu şekilde müzede sergilenmesi, çalınmasından, kaybolmasından kırılıp dökülmesinden çok daha iyidir. Böylece zamanında kaybolan bir vakıf eserimizin ortaya çıkmasına sevindik" dedi.

Bronz külahların Merinos’taki Vakıf Müzesi’nde sergileneceği öğrenildi.

