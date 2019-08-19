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(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

Planlanandan önce hizmete açılan İstanbul-İzmir otoyolu, bağlantılı olduğu il ve ilçelerdeki trafik yoğunluğunu yarı yarıya azalttı.İstanbul İzmir arasını 8,5 saatten 3,5 saate düşüren 10 milyar dolarlık Türkiye’nin en büyük yatırımı büyük takdir kazandı.

Planlanandan önce hizmete açılan İstanbul-İzmir otoyolu, bağlantılı olduğu il ve ilçelerdeki trafik yoğunluğunu yarı yarıya azalttı.
İstanbul İzmir arasını 8,5 saatten 3,5 saate düşüren 10 milyar dolarlık Türkiye’nin en büyük yatırımı büyük takdir kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden birisi olan 426 kilometrelik otoyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayramdan önce açıldı.
Bayramda otoyolun trafiği rahatlattığını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Geçen Ramazan Bayramı ile kıyasladığımız zaman günde 60 bin araç Bursa-İzmir yolunu kullandı. Bu zaman zaman trafiği durma noktasına getiriyordu. Bu bayram süresince böyle bir durma noktasına gelen trafiği yaşamadık. Duble yolumuz ve otoyolumuzda akışkanlık sürekli sağlandı. Bu süreçte 30 bin araç kamu yolunu kullanırken, 25-30 bin araç ise yeni yapılan otoyolu kullandı. Birkaç maddi hasarlı trafik kazasının yanından hiçbir aksaklık yaşanmadı. Can kaybının yaşanmaması bizleri çok mutlu etti. Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının yüzde 60’ının üretildiği bir bölge olması, otoyolu bir o kadar da önemli hale getiriyor. Bu sadece bir yerden bir yere ulaşımı ifade etmiyor. Yakınında bulunan şehir ve ilçelerin turizmini, ekonomisini, tarımını geliştirecek bir faktördür. Bursa olarak biz de bu konuda neler yapabiliriz onun üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
İstanbul-Bursa-İzmir otobanının 384 kilometre otoyol ve 42 kilometre bağlantı yollarıyla İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir’deki araç trafiğinde büyük bir rahatlama sağladığını belirten Esgin, “Türkiye ekonomisine de her yıl 3,5 milyar lira hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak. İlk günden itibaren bunu fark ettirdi. Ulaştırma Bakanlığı daha net verileri kısa zaman içerisinde açıklayacak. Kurban Bayramı’nda kamu yolu yarı yarıya rahatladı. Bu da can ve mal kaybının önüne geçmiş oldu. Bölge için duyduğumuz memnuniyeti anlatamam” dedi.

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı

(Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği rahatlattı
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