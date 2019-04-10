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( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:17 | Son Güncelleme

Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm alanı çevresinde devam eden ve katlı viyadükler ile bağlantı yolları içeren çalışma tamamlandığında İstanbul’un Anadolu yakası trafiğinde büyük oranda rahatlama olması bekleniyor.

Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm alanı çevresinde devam eden ve katlı viyadükler ile bağlantı yolları içeren çalışma tamamlandığında İstanbul’un Anadolu yakası trafiğinde büyük oranda rahatlama olması bekleniyor. Hızla ilerleyen çalışmalarda sona doğru yaklaşılırken, projede çalışmaların son durumu da İHA tarafından havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılının Aralık ayında başlatılan Kadıköy Fikirtepe İmar ve Ulaşım Yol Ortak Altyapı İnşaatı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 6 kilometrelik imar yolu yapımı, 26 kilometre ortak altyapı, toplam 75 metrelik 3 adet Kurbağalıdere Geçiş Köprüsü, 45 metrelik Fikirtepe Metrobüs Karayolu Altgeçit Köprüsü, 67 metrelik Mandıra Köprüsü ve 62 metrelik Mandıra Köprüsü U dönüşü, 626 metrelik Fikirtepe’den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısı ve D-100 bağlantısı ile 84 metrelik Üsküdar Koşuyolu U dönüşü yapımını içeren dev proje tamamlandığında, İstanbul’un Anadolu yakasında oluşan trafik yoğunluğuna büyük ölçüde çözüm getirilmiş olacak.
Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında 200 bine yakın kişinin bu bölgede yaşamaya başlayacağı düşünüldüğünde, civarda yaşayan vatandaşların da olası yoğunluktan olumsuz etkilenmemesi adına proje büyük bir adım olarak görülüyor. Proje tamamlandığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, O1 ve D 100 karayolları ile diğer ana yollara sağlayacağı direkt bağlantılarla trafik yükünü dağıtacak. Öte yandan 874 metrelik kavşak viyadüğü tamamlandığında, İstanbul’un en büyük katlı kavşak viyadüğü olacak.
Yapımı devam eden projedeki son durum, İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde köprü ayaklarının yükseldiği, viyadüğün metal iskeletinin yerleştirildiği ve D 100 Karayolu Ankara yönü katılım istikametinin açıldığı görülüyor. İşçiler ve iş makineleri de çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi
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