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(Özel) "Kendisini dindar olarak hisseden fertler tasarrufa meyilli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Bölümü Öğretim Görevlisi Cihad Doğan, yaptıkları araştırmada, insanların dindarlık seviyelerinin anlık satın alma kararlarına etki ettiği gördüklerini, dindar insanların israftan daha çok sakındığını ve tasarrufa meyilli olduklarını saptadıklarını söyledi.Öğretim Görevlisi Cihad Doğan, tüketimle ilgili yaptıkları araştırmayı paylaştı.

(Özel) "Kendisini dindar olarak hisseden fertler tasarrufa meyilli"

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Bölümü Öğretim Görevlisi Cihad Doğan, yaptıkları araştırmada, insanların dindarlık seviyelerinin anlık satın alma kararlarına etki ettiği gördüklerini, dindar insanların israftan daha çok sakındığını ve tasarrufa meyilli olduklarını saptadıklarını söyledi.
Öğretim Görevlisi Cihad Doğan, tüketimle ilgili yaptıkları araştırmayı paylaştı. Doğan, "Tüketime etki eden birden fazla unsur vardır. Biz bu faktörleri psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve politik olarak sıralayabiliriz. Fakat günümüzde insanları tüketime yönlendiren başka bir faktör daha var; bu, kişilerin inançlardır, değerlerdir. Yaptığımız araştırmada, kişilere hem tüketim alışkanlıklarını, hem dindarlık seviyelerini sorduk. Kendisini dindar olarak hisseden fertlerin tasarrufa meyilli olduklarını gördük. Aynı zamanda din tüketime etki etmektedir. Mesela aşure günü bunun en güzel örneklerinden biridir. Ayrıca aynı inanca sahip olan ülkelerce üretilen mal ve hizmetleri satın almaya eğilim artmaktadır. Evlilik, cenaze ve kutsal günler kişileri tüketime yönlendirmektedir. İnsanların dindarlık seviyelerinin ani ya da anlık satın alma kararlarına etki ettiği görülüyor. ’Yiyiniz, içiniz, ancak israf etmeyiniz’ emri kişileri tasarrufa teşvik etmektedir" diye konuştu.

(Özel)

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