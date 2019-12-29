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  4. (Özel) Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı

(Özel) Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kocaeli’de aç kalan bir ayı, girdiği sitenin bahçesinde bulunan barakadaki 3 koyunu telef etti.

Kocaeli’de aç kalan bir ayı, girdiği sitenin bahçesinde bulunan barakadaki 3 koyunu telef etti. Koyunların çalındığını düşünen site sakinleri, yerleştirdikleri kamerayla gerçeği öğrendi.
Olay, Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir sitede yaşayan Özdemir Kaşka, bahçenin bir köşesine yaptığı barakada hobi amaçlı olarak beslediği 3 koyunun kaybolduğunu fark etti. Barakanın ahşaplarının kırıldığını fark eden Kaşka, koyunların hırsızlar tarafından çalınmış olabileceğini düşündü. Daha sonra bahçenin yan tarafından bulunan ormanlık alanda Kaşka ile birlikte inceleme yapan site sakinleri, bir koyunun telef edilip yaprakların altına saklandığını gördü. Bunun üzerine site sakinleri barakanın bulunduğu alana ve bahçenin dış tarafındaki ormanlık alana iki adet kamera yerleştirdi. Ertesi gün kamera tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen site sakinleri, bir ayının çitlerin altından geçerek barakanın yanına geldiğini gördü. Görüntülerde ayının barakada bir şey olmadığını fark edince ormanlık alana gidip otların altına sakladığı koyunu yediğini gören vatandaşlar, büyük şok yaşadı.

“Dedim ki galiba hırsız götürdü”
3 koyununun telef olmasına üzülen Kaşka, ayıların aç kaldığını ve bundan dolayı yerleşim alanlarına kadar indiğini belirterek, “3 tane koyunum vardı, kulübede besliyordum. Bir sabah uyandığımda koyunlardan birisinin yok olduğunu gördüm. Dedim ki galiba hırsız götürdü. Ertesi günü kalktığımda 2 koyunum daha kaybolmuş. Baktım orada bir koyun yenilmiş, birisi de yaprakların altına saklanmış. Daha sonra kulübenin olduğu alana kamera yerleştirdik. Ertesi günü görüntülere baktık, gelip diğer koyunu da yedi. Kalanını alıp sürükleyerek götürdü. Pikniğe gittiğimiz zaman mümkün oldukça yiyeceklerimizi bir kenara bırakalım, hayvanlar yesin. İleride bizim yaşam alanlarımıza gelmek zorunda kalmasın. Evlerimizi de ormanlık alanlara yaptığımız zaman bu hayvanlar yine bize zarar verecek. Bu hayvanların bize zarar vermemesi için duyarlı olmamız lazım” dedi.
Görüntülerde ayının bahçenin tel çitlerini kaldırarak altından içeri girdiği görülüyor. Bahçeye giren ayı hızla barakanın yanına gidiyor. Bir süre barakanın içine girmeye çalışan ayı, barakanın etrafını kapatan ahşapları parçalıyor. Daha sonra barakada yiyecek bir şey olmadığını gören ayı koşarak bahçeden dışarı çıkıyor. Ayı daha sonra ormanlık alana sakladığı koyunu yiyor.

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