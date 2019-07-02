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(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde uzun yıllardır düzenlenen Kabotaj Bayramı kutlamalarında büyük ilgi gören yağlı direk yarışının 44 yıllık şampiyonu Mustafa Gül, yarışların 45.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde uzun yıllardır düzenlenen Kabotaj Bayramı kutlamalarında büyük ilgi gören yağlı direk yarışının 44 yıllık şampiyonu Mustafa Gül, yarışların 45. senesinde hem kaybetti hem de jübilesini yaparak tahtını devretti.
Balıkesir’in Erdek ilçesinde her yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen yüzme ve yağlı direk yarışmaları bu yıl da yapıldı. Büyük bir ilginin hakim olduğu yarışların yağlı direk etabında 44 yıldır üst üste şampiyon olarak kırılması güç bir rekora imza atan Mustafa Gül (62) de yine yarışmacılar arasında yer aldı. 15 civarında yarışmacı ile birlikte yağlı direğin ucundaki bayrağı almak için kıyasıya yarışan Mustafa Gül, ikinci denemesinde bir sakatlık geçirmesine rağmen yarışı bırakmadı. Son denemesinde direğin ucundaki bayrağa dokunmayı başaran Mustafa Gül, bayrağı alamadan kendisini denizde buldu. Liman Başkanlığı yetkilileri yarışmanın kuralı gereği direğin ucundaki bayrağın alınması gerektiğini belirterek Mustafa Gül’ün bu hamlesini geçersiz saydı. Devam eden yarışmaları 45 yılın ardından ilk kez Abdullah Filiz adlı yarışmacı kazandı. Yarışmanın sonunda en centilmen yarışmacı olarak kürsüye çıkan Mustafa Gül ise 45 yıllık yarışma kariyerine veda ettiğini belirterek İHA’ya açıklamalarda bulundu.
Erdek’te hayatını sürdüren ve 1 kız çocuğu babası Mustafa Gül, "Askerden geldiğimden bu yana Kabotaj Bayramlarında yapılan yağlı direk yarışmasında bayrağı hep ben alıyorum. Sadece bir sene kaybettim. Karda kışta çok kayak yaptığım için alışkınım. Ama bu sene artık jübile yapıyorum. Aslında 41 nci senede 41 kere maşallah deyip jübile yapmıştım. Fakat bırakmadılar, devam ettik. Eskiden dalma yarışlarım, sandal yarışmalarında birinciliklerim vardı. Eskiden Erdek İskelesinde kayık yarışları olurdu. Tramplenden suya atlama yarışmaları olurdu. Bunlarda da 8-9 sene birinciliklerim var. Dalmada, yüzmede ve en son yağlı direkte birinci oldum. Çok rakibim var ama Allah sakatlık vermedi bunca sene hep birinci gelmeyi başardım" dedi.
Yapılan yarışmaların ardından kırılması güç bir rekor ile jübilesini yapan Mustafa Gül’ün elinden şampiyonluğu alan Abdullah Filiz, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık’ın elinden ödülünü aldı. Ödül töreninin ardından sevincini ailesiyle paylaşan Abdullah Filiz, "Bu sene daha zor oldu. Direğin boyunu uzatmışlar. Kolay bir şey değildi ama şans bana güldü" şeklinde konuştu.

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti

(Özel) Mustafa Gül 45 yıl sonra tahtını devretti
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