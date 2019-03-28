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(ÖZEL) NATO'NUN 3 SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 21:20 | Son Güncelleme

NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)

NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek öğle saatlerinde Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemileri saat 18.00 sıralarında Türk savaş gemisi F 243 TCG Yıldırım firkateyni öncülüğünde peş peşe İstanbul Boğazı'na girdi.

Boğaza ilk olarak Hollanda Kraliyet Donanması'na ait F 805 borda numaralı HNMLS 'Evertsen' adlı savaş gemisi girdi. Ardından İspanya Donanması'na ait F 81 borda numaralı 'Santa Maria' adlı güdümlü füze firkateyni giriş yaptı.

138 metre uzunluğunda ve çeşitli füzeler ile donatılmış firkateynden sonra boğaza Kanada Donanması'nın Halifax sınıfı çok amaçlı firkateyni olan FFH 333 borda numaralı HMCS 'Toronto' adlı gemisi girdi. NATO'ya bağlı 3 savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Savaş gemilerinin güvertelerinde çok sayıda askerin olduğu gözlenirken, savaş gemileri yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

Kerç Boğazında Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından NATO ilk kez çok sayıda savaş gemisini aynı andan Karadeniz'e gönderdi.

Görüntü Dökümü:

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-İspanya savaş gemisinde detay görüntü

-İspanya savaş gemisindeki askerlerden detay görüntü

-İspanya savaş gemisindeki silahlardan detay görüntü

-Hollanda savaş gemisinden detay görüntü

-Hollanda savaş gemisindeki askerlerden detay görüntü

-Kanada savaş gemisinden detay görüntü

-Savaş gemilerinin peş peşe boğazdan geçişi

-Fransız hızlı ikmal gemisinden detay görüntü

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

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