Özel okul ücretleri geri ödenecek mi? İadesi mümkün mü?

Okulların koronavirüs riskine karşı yüz yüze eğitime ara vermesi EBA TV’nin uzakta eğitimi sonrası veliler özel okul ücretleri geri ödenecek mi, iadesi olabilir mi merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanı’nın konuyla ilgili açıklamalarının yanında Türkiye Özel Okullar Derneği’nin başkanı Nurullah Dal özel okul ücretlerinin ve servis ile yemek ücretlerinin iadesi ile ilgili soruları yanıtladı.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ GERİ ÖDENECEK Mİ?

Bakan Selçuk, özel okul taksitlerine ilişkin bir düzenleme hazırlığının bulunup bulunmadığına ilişkin soruya karşılık, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili bazı teknik çalışmalar devam ediyor. Esasen bir özel okulun aldığı ücreti tümüyle iade etmesi orada görevli olan öğretmenlerin maaşının ödenememesi demek. Dolayısıyla okulların sürdürülebilirliği konusunda belirli bir standardı korumak önemli. Özel okullar, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılamayan tüm derslerin yaz tatili bile olsa telafi edileceği yönünde kamuoyuna açıklama yaptı. Diğer bazı ücretlerle ilgili çalışmalar hem okulların kendi içinde hem de Milli Eğitim Bakanlığında teknik olarak ele alınıyor."