Özel okul ücretleri geri ödenecek mi? İadesi mümkün mü?

Okulların koronavirüs riskine karşı yüz yüze eğitime ara vermesi EBA TV’nin uzakta eğitimi sonrası veliler özel okul ücretleri geri ödenecek mi, iadesi olabilir mi merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanı’nın konuyla ilgili açıklamalarının yanında Türkiye Özel Okullar Derneği’nin başkanı Nurullah Dal özel okul ücretlerinin ve servis ile yemek ücretlerinin iadesi ile ilgili soruları yanıtladı.
Bakan Selçuk, özel okul taksitlerine ilişkin bir düzenleme hazırlığının bulunup bulunmadığına ilişkin soruya karşılık, şöyle konuştu:
"Bu konuyla ilgili bazı teknik çalışmalar devam ediyor. Esasen bir özel okulun aldığı ücreti tümüyle iade etmesi orada görevli olan öğretmenlerin maaşının ödenememesi demek. Dolayısıyla okulların sürdürülebilirliği konusunda belirli bir standardı korumak önemli. Özel okullar, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılamayan tüm derslerin yaz tatili bile olsa telafi edileceği yönünde kamuoyuna açıklama yaptı. Diğer bazı ücretlerle ilgili çalışmalar hem okulların kendi içinde hem de Milli Eğitim Bakanlığında teknik olarak ele alınıyor."
Türkiye Özel Okullar Derneği başkanı Nurullah Dal, velilere ve öğrencilere hak kaybı yaşatmayacaklarını açıkladı. Öğretmenlerin online eğitimlerde çalışmaya devam ettiğini ve yazın da kurumların gelirlediği ölçülerde telafi derslerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.
“Velilerimizin ücret taahhüdü neyse bunları ödemelerini ve kurumlarına sahip çıkmalarını arzu ediyoruz” diyen Nurullah Dal, öğretmen maaşlarının, masraflarının yüzde 70’ini oluşturduğunu hatırlattı ve şöyle konuştu:
“Okul günü 180 gözükmektedir ancak bunun arkasında yapılan tüm harcamalar ve çalışmalar, 365 gün 12 aylık bir süreçtir. Velilerin şu anda yaptığı ödeme, bugünün hizmetinin karşılığı değil. Bir yıllık hizmetimizin taksitlendirilmiş bir ödemesidir.”
Eğitim hizmeti ücretinin yılı kapsadığını belirten Nurullah Ataç, servis ve yemek ücretlerinin ise günlük olduğunu bunlar için kurumların alınamayan hizmeti hesaplayarak ya önümüzdeki seneye mahsup edebileceğini ya da iade yapılabileceğini ifade etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum