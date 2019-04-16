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(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 08:49 | Son Güncelleme

1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Eyüpsultan’daki tarihi Rami Kışlası’nın restorasyon çalışmaları hızla sürüyor.

1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Eyüpsultan’daki tarihi Rami Kışlası’nın restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak tarihi kışlada ikinci etap çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi.
Eyüpsultan’da bulunan tarihi Rami Kışlası’nın restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Rami Kışlası’nda ikinci etap çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi.
Sultan III. Mustafa devrinde yapılan İstanbul’daki tarihî Rami Kışlası 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak. “Rami Kitap ve Kütüphanesi Vadisi” adını taşıyacak kütüphanenin ilk safhada yedi milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor. Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler de yer alacak.
Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak.

Kışla 250 yıllık tarihe sahip
250 senelik geçmişi olan Rami Topçu Kışlası’nın arşivlerdeki adı ’Rami Çiftliği Kışlası’. Yapı II. Mahmud döneminde 1826-1828 tarihleri arasında yenilendi. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği kışla uzun zaman bakımsız kaldı. 80’li yıllarda ise İstanbul Büyük Şehir Belediyesine devredildi.

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi
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