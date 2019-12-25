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  3. (Özel) Sakarya’da şehir merkezindeki durakta hareketli dakikalar

(Özel) Sakarya’da şehir merkezindeki durakta hareketli dakikalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 14:16 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 dolmuş şoförü arasında çıkan yol vermeme tartışması emniyette son buldu.Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı durağında meydan geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 dolmuş şoförü arasında çıkan yol vermeme tartışması emniyette son buldu.
Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı durağında meydan geldi. İddiaya göre, Yeni Camii istikametinden gelen 54 M 0218 plakalı araç ve 54 T 0590 plakalı araç yol vermeme yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma daha sonrasında Bulvar yolcu durağında da devam etti. 54 T 0590 plakalı araç sürücüsü araçtan inerek 54 M 0218 plakalı aracın şoför tarafındaki cama yumruk atarak camı kırdı. Daha sonrasında büyüyen olayda ise diğer dolmuş şoförü de 54 T 0590 plakalı aracın sol aynasını kırdı. Şoförler arasında çıkan tartışmada her iki araçta da mağdur olan yolcular duruma müdahale ederken olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polislerin geldiği esnada şoförler arasında alevlenen tartışma küfür ve hakaretlerle devam etti. Tartışmayı güçlükle ayıran polis ekiplerince şoförler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolcu, tartışma anlarını anlattı
Öte yandan, 54 T 0590 plakalı dolmuşta yolcu olarak bulunan Ayhan Solmaz yaşanan tartışma anını anlattı. Solmaz, “Biz arabadaydık, mavi dolmuştaki arkadaş herhalde görmeden sağa kaçarak bizim bulunduğumuz aracı sıkıştırdı. Sıkıştırdığı için diğer araçta bulunan şoför özür diledi ancak bu esnada bizim bulunduğumuz araçta ki şoför küfür etmeye başladı. Daha sonrasında ise bizim şoför inerek diğer aracın camına yumruk atarak kırdı.Sonrasında burada kargaşa yaşandı. Zaten durmuşlardı olaylar yaşanırken yolcular olarak biz herhangi bir yara almadık” dedi.

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