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(Özel) Tekme tokat muhtarlık kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 18:06 | Son Güncelleme

Bursa’da aynı aileden oldukları öğrenilen 2 grup arasında muhtarlık adaylığı tartışması yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 14 kişi de gözaltına alındı.

(Özel) Tekme tokat muhtarlık kavgası kamerada

Bursa’da aynı aileden oldukları öğrenilen 2 grup arasında muhtarlık adaylığı tartışması yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 14 kişi de gözaltına alındı. Sandalyelerin havada uçuştuğu taşlı sopalı bıçaklı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı aileden oldukları öğrenilen 2 grup arasında 31 Mart yerel seçimlerinde Muş’taki köylerinde yapılacak olan muhtar seçimleri öncesi muhtar adaylığı yüzünden tartışma çıktı. Köye muhtar adayı çıkaran grup diğer grubun da adaylarının olmasına sinirlendi. 2 grup arasında adaylık yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Kavga etmeye başlayan gruplar birbirine bıçak, taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Kavgayı fark eden bekçiler takviye güç istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada biri bıçaklı, 5’i darp sonucu toplamda 6 kişi yaralanırken kavgaya karışan 14 kişi gözaltına alındı. Kavga anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü de olay yerine giderek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Tarafların yeniden kavga etme ihtimaline karşı olay yerinde sabah saatlerine kadar polis ekipleri tedbir aldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Özel) Tekme tokat muhtarlık kavgası kamerada

(Özel) Tekme tokat muhtarlık kavgası kamerada

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