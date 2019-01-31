HABER

(Özel) Ters yönde ilerleyen otomobil, caddeyi savaş alanına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 09:12 | Son Güncelleme

Ümraniye’de ters yönde ilerleyen otomobil, karşısından gelen araca vurmamak için manevra yapınca AVM önünde kaldırıma çıkarak yan yattı.

Ümraniye’de ters yönde ilerleyen otomobil, karşısından gelen araca vurmamak için manevra yapınca AVM önünde kaldırıma çıkarak yan yattı. 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaldırımda o sırada kimse olmaması faciayı önledi.
Ümraniye’deki Küçüksu Caddesi üzerinde ters yönden ilerleyen bir otomobil, önceki akşam karşısından gelmekte olan ve kendi şeridinde ilerleyen başka bir otomobile çarpmamak için ani manevra yapınca kaldırıma çıkarak yan yattı. İşlek bir AVM’nin önünde gerçekleşen kazada sürücülerin çabasına rağmen iki otomobil çarpıştı. İki sürücü de yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından iki otomobilin de hurdaya döndüğü görüldü. Kaldırımda kimse olmaması ise büyük bir faciayı önledi.
Olayı gören vatandaşlardan biri, “Araçların biri ters istikametten geliyordu. Diğer araç kendi istikametinde seyir halindeydi. O esnada ters yönden gelen araç, diğerine vurmamak için sağa kırdı. Kaza da bu şekilde meydana geldi. İki araçtan birer kişi çıktı. Şükür ki kaldırımda kimse yoktu. Ölüm ya da yaralanma yok ama yaralılardan birinin durumu ağırdı. Diğer aracın sahibinin durumu iyi” diye konuştu.

PARTNERYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarımYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarım
Kendini asan adamı ipten vatandaş aldıKendini asan adamı ipten vatandaş aldı
(Özel) Asker uğurlamasında Kadıköy’ü birbirine kattılar(Özel) Asker uğurlamasında Kadıköy’ü birbirine kattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İstanbul'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

İstanbul'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.