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(Özel) Ucuza dolar hayali dolandırıcılıkla bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 09:13 | Son Güncelleme

Akrabalarını ziyaret için Türkiye’ye gelen İranlı Perviz Mirhamedi, burada kendisini düşük ücret karşılığında döviz alacağı konusunda kandıran yabancı şahıslar tarafından dolandırıldı.

Akrabalarını ziyaret için Türkiye’ye gelen İranlı Perviz Mirhamedi, burada kendisini düşük ücret karşılığında döviz alacağı konusunda kandıran yabancı şahıslar tarafından dolandırıldı. Perviz Mirhamedi’nin 30 bin euro parasını alıp karşılığından sahte 50 bin dolar veren şahıslar kayıplara karıştı. İranlı turistin paralarını elleriyle dolandırıcılara verdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İranlı turist Perviz Mirhamedi, Türkiye’deki akrabaları Esatullah Salorjahani ve Feride Salorjahani’yi ziyaret için Türkiye’ye gelmişti. Türkiye’ye gelmeden önce İran’da konuştukları bir kişi, Türkiye’de iki kişiyi tanıdığını ve onların kendilerine düşük bir ücret karşılığında döviz verebileceklerini söyledi. Bunun üzerine Perviz Mirhamedi ile Esatullah Salorjahani, yabancı şahıslarla bir kafede buluştular. İranlılar yanlarında getirdikleri 30 bin euroyu 60 bin dolar karşılığında şahıslara verdiler. Şahıslar da sahte 50 bin dolar verdiler ve 10 bin doları daha arabadan alıp getireceklerini söyleyerek oradan ayrıldılar. O sırada ellerindeki paranın sahte olduğunun farkına varan İranlılar, dolandırıldıklarını anladılar. Kendilerine sahte paraları veren şahısları aradılarsa da bulamadılar. Dolandırılan İranlı ile akrabası, Türk dostları olan İbrahim Kara’yı arayıp durumu anlatarak yardım istediler. Ardından mağdurlar ile İbrahim Kara, Ataşehir polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldular.
Dolandırılan İranlı dostlarına yardım edem İbrahim Kara; “Bu arkadaşlar benim İran’dan dostlarım, buraya geliyorlar bir tane İranlı bir arkadaş burada ucuz dolar alabileceğini söylüyor. Bu arkadaşlar bunları buraya Ataşehire getiriyor, 30 bin Euro arkadaş parayı teslim ediyor karşılığında 60 bin dolar alacaklar. Esatullah bey parayı o iki kişiye veriyor parayı alan şahıslar da kalan 10 bin doları arabadan getiriyim diyor o arada arkadaşlar kaçıp gidiyorlar. Arkadaşlar da arabaya binip bakıyorlar ki dolarlar sahte.” dedi.Öte yandan şahsın dolandırıldığı anlar ise kameralara yansıdı . Görüntülerde şahıslar kafeye girerken görülüyor. Ardından şahıs dolandırıcalara parayı veriyor ve dolandırıcılar dışarı çıkarak kayıplara karışıyor.

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