(Özel) Üniversite öğrencileri Doğu’da üşüyen kardeşleri için bot kampanyası başlattı

“O çocuğun size bakışı, gülüşü çok güzel bir duygu”

Şimdiye kadar 53 çift bot topladıklarını belirten Atılır, “Şuana kadar 5-6 koli topladık. Kolilerin içinde 53 adet bot var. 33 tanesi kız kardeşlerimiz için alındı. Ben daha önce böyle bir etkinlikte bulunmuştum. O çocuğun size bakışı, gülüşü çok güzel bir duygu. Kardeşimize soruyorsunuz mesela ne ihtiyacın var artık utancından değil de dünyadan bıkmışlığından bir şey istemiyor. Siz o botu oraya götürdüğünüzde o çocuğun gülüşü, size sarılışı çok güzel. Çocuk bota sarılıp uyuyormuş akşamları evde. Bunu duyunca sizin nasıl güzel bir etkinlik yaptığınızı gösteriyor. Bütün yardım severlerden, güzel insanlardan bize yardım etsinler. Bu kapsamda daha çok çocuğa ulaşabiliriz. Bizim bir diğer amacımız doğuda bir köy okulu yapmak. O çocuklar için daha güzel şeyler yapabiliriz. Bize ulaşırlarsa birçok çocuğu gülümsetebiliriz” diye konuştu.

“Bu his yaşanması gereken bir his”

SAÜ Endüstri Mühendisliği okuyan Çağatay Aydın ise yaptığı açıklamada, “Kulübümüz sanat ve teknoloji kulübü olarak birçok arkadaşla karar alıp kurmaya karar verdik. Sanatın teknoloji ile bir araya getirilmemesi konusunda çok baskısı söylemler duyduk. Bu his yaşanması gereken bir his. Biz kulüp olarak kurulduğumuzda ilk etkinliğimizi bu şekilde yaparak daha çok ses duyurmayı amaçladık. Bu etkinlikleri daha da fazlalaştırmayı oradaki çocukların gülüşünü kalbimizde hissetmemiz, onların gülüşünü izlediğimizde yüzündeki mutluluğu gördüğümüzde bizim içimizin de ferahladığını hissetmemiz gerekiyor. Sonunda da güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.