Özersay Pompeo'ya mektup gönderdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı Kıbrıs 2018 İnsan Hakları Raporu konusunda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup gönderdi.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Özersay'ın Pompeo'ya gönderdiği mektupta, adada Kıbrıs Türk tarafının görüş ve yapıcı eleştirileri ortaya koyularak, insan hakları konusunda ülkeyi daha ileri bir noktaya getirmek için yapılan çalışmalara değinildi.

Özersay, mektubunda, adadaki önemli insan hakları ihlallerine uğrayan Kıbrıs Türk tarafı üzerinde uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonun raporda yer almayışını, büyük bir eksiklik olarak nitelendirdi ve "Kıbrıslı Türklerin hayatlarının her alanına sirayet eden izolasyon, adada iki taraf arasındaki derin güven krizini besleyerek, müzakereye dayalı bir çözüme ulaşılmasına engel oluyor." ifadesini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanı, Kıbrıs Rum yönetiminin turizm, sanat, spor ve benzeri alanlardaki engellemelerinin, bakanlığın girişimleri sonucunda ABD'nin raporuna girdiğini ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.