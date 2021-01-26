Özge Mumcu Aybars'ın paylaşımı dikkat çekti: Evin önündeki mumu alan kişiye bir notumuz var

Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncü ismi Uğur Mumcu, bombalı bir suikastte hayatını kaybedeli 28 yıl oldu. 24 Ocak 1993'te evinin önündeki arabasına yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla hayatını kaybeden Mumcu için, her yıl olduğu gibi bu sene de anma törenleri düzenlendi.

ÖZGE MUMCU AYBARS DUYURDU

Bu yıl, öldürüldüğü evin önünde düzenlenen anma sonrası Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars'ın yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Anma için konulan mumun yerinden alındığını duyuran Özge Mumcu Aybars, "Evin önündeki mumu alan kişiye bir notumuz var: Lütfen mumu içeride yakmayın, çift fitillidir zehirlenebilirsiniz." diye yazdı.

Açıklamasının devamında "Her yıl oluyor. Bir yıl şemsiye koymuştuk çınarın üstüne, sabaha kalmamıştı. Bir de dalları kırmışlardı. Garip bir şekilde alıştım." ifadelerine yer verdi.



