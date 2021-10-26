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Özgür Özel'den TBMM'de tezkere tepkisi: Bize ders verecek hakkı yok

26.10.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak-Suriye Tezkeresi, Meclis'te kabul edildi. Tezkerenin Meclis'te görüşmeleri sırasında partisi adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı konuşmada, "34 evladımız şehit edildiğinde açıklamayı Hatay Valisi'ne yaptıranların bize ders verecek hakkı yoktur. Çocuklarına bedelli askerlik yaptıranların tezkeresini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den TBMM'de tezkere tepkisi: Bize ders verecek hakkı yok

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM'de kabul edildi. Söz konusu tezkere, ilk defa 2 yıllık süreyle yürürlükte olacak.

"BİZE DERS VERECEK HAKKI YOK"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tezkere hakkında yaptığı konuşmada, "34 evladımız şehit edildiğinde açıklamayı Hatay Valisi'ne yaptıranların bize ders verecek hakkı yoktur. Çocuklarına bedelli askerlik yaptıranların tezkeresini kabul etmiyoruz." dedi.

"ALGI YÖNETİMİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

CHP Grup Başkanvekili Özel yaptığı konuşmada, Suriye ve Irak tezkeresinde dört ayrı konu olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İkisi için tezkereye ihtiyaç yok. Kuzey Irak'taki PKK veya Suriye'deki DEAŞ ile mücadele etmek için tezkereye ihtiyaç yok. AK Parti iktidarının ilk yedi yılında bunu savundu. ‘Sıcak takip ve uluslararası hukuktan gelen meşru müdafaa hakkımız ortadadır, tezkereye gerek yok‘ dedi. Terörle mücadele için tezkere istiyoruz demeleri algı yönetiminden başka bir şey değil.

Son Dakika: Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçtiSon Dakika: Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti

Suriye'nin toprak bütünlüğü İdlib'teki misyonu karşılayacak hiçbir madde yok. Bu tezkere İdlib misyonunu tatmin edecek bir tezkere değil. Üçüncü, ilk kez iki yıllık tezkere isteniyor. Bu iki yıllık tezkere için de, seçimler var. Gününde bile yapılsa seçimlerden sonraki dört ayı, gelecek Parlamento'nun yetkisine tecavüz eden süreç var.

Bunları hepsini değerlendirdiğimizde Recep Tayyip Erdoğan'ın iç politika için istediği, Suriye ile savaş çılgınlığına girebileceği, böyle bir sorumluluğa ortak olmak, buna ‘evet' demek mümkün değil. Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi kendi hırsı, sinirleri, kendi siyasi düşünceleri doğrultusunda iç politikaya malzeme etmek için yönetmeye çalışıyor."

TBMM'deki tezkere oylamasıyla ilgili dikkat çeken detayTBMM'deki tezkere oylamasıyla ilgili dikkat çeken detay


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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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