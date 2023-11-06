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Özgür Özel seçildi, İmamoğlu istedi! İzmir için çok konuşulacak 'Selin Sayek Böke' iddiası

06.11.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere lider değişikliğiyle girecek olan CHP'de, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle kulisler hareketlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hariç, kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 10 büyükşehir belediye başkanının yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu olurken; İzmir için ortaya atılan 'Selin Sayek Böke' iddiası gündem yarattı.

Özgür Özel seçildi, İmamoğlu istedi! İzmir için çok konuşulacak 'Selin Sayek Böke' iddiası

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı tarihi bir sonuca sahne oldu. Özgür Özel, ikinci tura kalan seçimlerin sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. CHP tarihinde ilk kez bir genel başkan sıfatıyla seçime giren bir isim kongreyi kaybetmiş oldu. Kazandığı zaferin ardından genel başkan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmasında yerel seçimleri işaret eden Özgür Özel, 'Seferberlik ilan ediyorum' dedi.

Özel'in genel başkan koltuğuna oturmasının ardından gözler, kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek veren büyükşehir belediye başkanlarına çevrildi.

İMAMOĞLU HARİÇ, 10 İSİM DE KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dışında 10 büyükşehir belediye başkanı Kılıçdaroğlu'na destek verirken, bu isimlerin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu oldu.

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Kulislerde hareketlilik giderek artarken, İzmir için ortaya atılan iddia gündem oldu.

İZMİR İÇİN 'SELİN SAYEK BÖKE' İDDİASI

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Özel ile birlikte hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir Büyükşehir için aday olarak, seçim sonrası başlayan değişim sürecinin başından beri birlikte hareket ettikleri İzmir eski Millevtekili Selin Sayek Böke'yi düşündüğü belirtiliyor.

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Yerel seçim İzmir Selin Sayek Böke

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