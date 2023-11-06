Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri gündem olmuştu, Özgür Özel'den yanıt geldi! Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Telefonda görüştük'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için oyunu kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Özel, CHP'de bütün Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleninin yaşandığını söyledi.

Bu parti içi demokrasinin, bütün Türkiye'ye örnek olmasını dileyen Özel, "Bundan sonraki süreçte hem parti içi demokrasiyi artırmaya, hem de Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. İyi ki CHP var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var." ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI: 'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE...'

Özel, "Kemal Bey ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna, "Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte bütün Türkiye'nin gözü önünde, partimize yakışır bir şekilde yapacağız." yanıtını verdi.

ERDOĞAN'A YANIT

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın size yönelik açıklamalarına değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL ANAHTAR LİSTEYİ HAZIRLADI

NTV'nin haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmay ekibini belirlemek için 70 kişilik bir anahtar liste hazırladı. Özel'in listesinde milletvekilleri ve örgütün ağırlığı dikkat çekti.

Gençlik ve kadın kollarından gelen isimleri anahtar listesine alan Özel'in listesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimler de yer aldı.

Özel'in 70 kişilik PM listesinde, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Ediz Ün, Hikmet Yalın Halıcı, Gökhan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Cumhur Uzun, Murat Çan, Ulaş Karasu, Gamze Taşçıer, İsmail Atakan Ünver ve Eylem Ertuğ Ertuğrul olmak üzere 17 milletvekili bulunuyor.

Özel'in listesinde mevcut Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) ise Tahsin Tarhan yer buldu.

Listede, Gazeteci Ali Haydar Fırat, eski Genel Başkan Yardımcılarından Erdal Aksünger, eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ve CHP'nin ilk başörtülü Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç da yer aldı.

Anahtar listede, önceki PM'den Gökhan Zeybek, Pınar Uzun Okakın, Özgür Karabat, Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Tahsin Tarhan, Gamze Taşçıer, Ahmet Hakan Uyanık ve Sezgin Tanrıkulu olmak üzere 9 isim de bulunuyor.

KUMPAS DAVASINDA YARGILANAN KOMUTAN DA LİSTEDE

Özel'in Bilim, Kültür Yönetim Platformu (BYKP) listesinde ise 12 isim bulunuyor. Bu isimlerden 8'i Parti Meclisi'ne direkt girecek.

Listede yer alan Gökçe Gökçen, Gülşah Deniz Atalay ve Armağan Erdoğan cinsiyet kotası nedeniyle PM'ye girecek.

BYKP listesinde mevcut PM üyesi Ali Rıza Erbay ve Fethi Açıkel de yer aldı.

Listede, FETÖ kumpası Askeri Casusluk Davası'nda 3 yıl hapis yatan ve daha sonra göreve iade edilen Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu da bulunuyor.

Özel'in listesinde yer alan isimler şöyle:

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Milletvekili Ediz Ün, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Samsun Milletvekili Murat Çan, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Avukat Hüseyin Can Güner, İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru, Siyasal İletişim Uzmanı Berker Esen, Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Beşiktaş Gençlik Kolları Başkanı Umut Dikili, Kars Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan İrak, Parti Meclisi Üyesi Ahmet Hakan Uyanık, Eski Aksaray Milletvekili adayı Ali Abbas Ertürk, Gazeteci Ali Haydar Fırat, Antalya Milletvekili Vahap Tuncer, Batman il Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa eski Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Gürsu İlçe Başkanı Haşim Öztürk, Avukat Bülent Nuri Çavuşoğlu, Dursun Bulut, İzmir eski Milletvekili Erdal Aksünger, Esenyurt İlçe Başkan Yardımcısı Ertan Akbaba, eski milletvekili aday adayı Mahir Yüksel, Bağcılar Eski İlçe Başkanı Murat Sönmez, Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan, Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cenk Erdöl, Necati Yağcı, Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Alkım Denizaslanı, Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Sakarya eski İl Başkanı Ecevit Keleş, Trabzon eski Milletvekili Ahmet Kaya, Kırklareli İl Genel Meclisi Üyesi Bora Terzi, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, Manisa Gençlik Kolları Dilşat Korkulu, Türk Tabipler Birliği eski Genel Başkanı Sinan Adıyaman, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Karaman eski Milletvekili İsmail Atakan Üniver, Gençlik Kolları Genel Başkan adayı Ozan Işık, İstanbul Büyükşehirşehir Belediye Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Baki Aydöner, Ekonomist Murat Kubilay, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Adana Gençlik Kollarından Gizem Coşkun, Avukat Melisa Uğraş, Gençlik Kolları MYK üyesi Canan Taşer, Eskişehir Milletvekili aday adayı Aysu Bahar Gülbek, eski PM üyesi Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, eski PM üyesi Gül Çiftçi, eski MYK üyesi Selin Sayek Böke, Antalya Milletvekili aday adayı Şengül Yeşildal, Kadın Kollarından Şaziye Öztürk, PM üyesi Erbil Aydınlık, PM üyesi Pınar Uzun Okakın, İzmir örgütünden Altınay Görmüş, Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Mersin İl Başkan Yardımcısı Burcu Düzen, Samsun Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu, eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, Şadi Özdemir.

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