Özgürlüğe adım adım yaklaşıyorlar ama bazı şeyler hala yasak

Arap ülkelerindeki evliliklerin yarısı hala ebeveynlerin isteğine göre düzenleniyor. Ve çoğu kişi kızlarının ve oğullarının fikrini sormuyor. Ancak damat olacak kişi gelin adayını ret edebiliyor.

Dünyanın geri kalanının aksine, Arap ülkelerinde evlilik sözleşmesi zorunludur .Arap kadınları nadiren diğer dinlerden erkeklerle evleniyor. Ancak sınır dışı edilmeyi de göze almaları gerekiyor. Erkekler de ise durum farklı onlar başka dinden biriyle evlenebiliyor.

Evlenme yaşı. Çoğu Arap ülkesinde, 18 yaşında olan gelinler için asgari bir yaş bulunmaktadır. Örneğin, Tunus vatandaşları yasaya göre 18 yaşında evlenebilir, ancak ortalama gelin yaşı 25 ve damatlar için de 30'dur. Ancak bazı gelişmekte olan ülkelerde erken evlilikler hala popülerdir. Örneğin Suudi Arabistan ve Yemen'de, çoğu kız 18 yaşından önce evleniyor.

Düğün törenleri

Gelenekler farklı ülkelerde farklılık gösterir, ancak bir Arap gelin ve damat düğünlerini ayrı ayrı kutlar. Kural olarak, çok basittir: çay, kahve, akşam yemeği olmak üzere toplamda 4 saatten fazla sürmeyen tören yapılır. Gelinlerin düğünleri, garsonlar ve sanatçılar ile büyük bir belediye binasında kutlanır. Gelinin düğünü diğer kadınlar için de bir fırsattır. Tüm kadınlar mücevherlerini, tasarım ayakkabılarını sergileyebilir. Erkeklerin girmesi kesinlikle yasaktır.