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Özgürlüğe adım adım yaklaşıyorlar ama bazı şeyler hala yasak

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 14:40 | Son Güncelleme

Muhafazakârlığın çok derinlere işlediği bir kültürün kadınları olan Arap kadınlar, son birkaç aydır birçok yeniliği yaşıyor. Şoför koltuğuna oturmak, stadyumda maç izlemek gibi. Yani son zamanlarda toplumsal hayata dahil olmaları adına bazı adımlar atılıyor. Ancak hala birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Arap ülkelerinde hala kadınlara karşı kısıtlayıcı yasalar var. İşte onlardan bazıları...

Özgürlüğe adım adım yaklaşıyorlar ama bazı şeyler hala yasak

Arap ülkelerindeki evliliklerin yarısı hala ebeveynlerin isteğine göre düzenleniyor. Ve çoğu kişi kızlarının ve oğullarının fikrini sormuyor. Ancak damat olacak kişi gelin adayını ret edebiliyor.

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Dünyanın geri kalanının aksine, Arap ülkelerinde evlilik sözleşmesi zorunludur .Arap kadınları nadiren diğer dinlerden erkeklerle evleniyor. Ancak sınır dışı edilmeyi de göze almaları gerekiyor. Erkekler de ise durum farklı onlar başka dinden biriyle evlenebiliyor.

Evlenme yaşı. Çoğu Arap ülkesinde, 18 yaşında olan gelinler için asgari bir yaş bulunmaktadır. Örneğin, Tunus vatandaşları yasaya göre 18 yaşında evlenebilir, ancak ortalama gelin yaşı 25 ve damatlar için de 30'dur. Ancak bazı gelişmekte olan ülkelerde erken evlilikler hala popülerdir. Örneğin Suudi Arabistan ve Yemen'de, çoğu kız 18 yaşından önce evleniyor.

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Düğün törenleri

Gelenekler farklı ülkelerde farklılık gösterir, ancak bir Arap gelin ve damat düğünlerini ayrı ayrı kutlar. Kural olarak, çok basittir: çay, kahve, akşam yemeği olmak üzere toplamda 4 saatten fazla sürmeyen tören yapılır. Gelinlerin düğünleri, garsonlar ve sanatçılar ile büyük bir belediye binasında kutlanır. Gelinin düğünü diğer kadınlar için de bir fırsattır. Tüm kadınlar mücevherlerini, tasarım ayakkabılarını sergileyebilir. Erkeklerin girmesi kesinlikle yasaktır.

Çok eşlilik

Son zamanlarda tek eşlilik çok eşliliğin yerini alsa da, birkaç eşe sahip olmak hala erkeklerin tercihleri arasında yer alıyor. Kaç karısı olursa olsun ilk eş kıdemli olarak görülüyor. Kural olarak, tüm eşler farklı evlerde yaşar ve sık sık görüşemezler.

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Boşanma

Kadın, boşanma başvurusunda bulunabilir. Bu tür davalar dikkatlice mahkemelerde incelenir ve çoğunlukla yerine getirilir. Arap dünyasında erkekler aşklarını çiçeklerle değil altın ve mücevherlerle ifade ediyorlar. Eğer birkaç eşi varsa, o zaman eşit miktarda dikkat ve hediye verilmelidir.

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Kadın hakları

Haftada bir kez, BAE'deki tüm plajlar, aquaparklar ve güzellik salonları sadece kadınlar için açıktır. Erkeklerin girmesi kesinlikle yasaktır.

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Kıyafetler

Bazı Arap ülkelerinde kadınlar bedenlerini bol kıyafetler altında saklamalı ve peçe takmalıdır. Çünkü güzelliği sadece kocası içindir ve diğer erkekler bunu görmemelidir. Kuveyt'te kadınlar biraz daha rahat ancak yine de dikkatli olmak zorundadırlar. Yemen ve Sudan gibi ülkelerde ise tepeden tırnağa siyah elbise giyilmesi şartı koşuluyor.

Eğitim ve iş

Bir kadın eğitim almak istiyorsa, bu yasak değildir. Hatta birçok kadın yurtdışında bile eğitim görüyor. Örneğin Ürdün'de kadınların sadece% 14'ü okuma-yazma bilmiyor. BAE'de, kızların% 77'si kolejlere giriyor, Abu Dabi'deki Al Ain Üniversitesi'nde toplam öğrenci sayısının% 75'ini kadınlar oluşturuyor.

Ev işleri kadın omuzlarında. Ama zengin ülkelerde, bu görev ev kadınları tarafından yerine getirilir ve bir kadının ana görevi bebek doğurmak ve onları yetiştirmektir.

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BAE'de yöneticilerin % 2'si kadın, idari pozisyonların % 20'si kadınlar tarafından yönetiliyor ve ülke işgücünün % 35'i kadınlardan oluşuyor. Tunus'ta parlamentonun% 26'sından fazlası kadınlardan oluşuyor. Buradaki engel, birçok Arap ülkesinde bir kadının kocasının izni olmadan işe gidemeyeceği gerçeğidir.

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