AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ben, belli grupların ABD’ye kadar arayıp, ’elinizde bant var mı, bir şey diyor musunuz, ses kaydı var mı?’ diye sorduklarını biliyorum" dedi.

Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi’nde televizyon, gazete ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Seçim çalışmaları kapsamında MHP teşkilatlarını da ziyaret ettiğini belirten Özhaseki, "Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir ilgiyle karşılıyorlar. Çok sıcak karşılama oluyor. Sohbet ediyoruz. Konuştuğumuz konular hususunda şu ana kadar hiç ihtilaf yaşamadık. Tabi burada Devlet Bahçeli beyin tavrı çok önemli. Devlet Bey’in ‘belediye mi beka mı?’ sözünü çok önemsiyorum. Yüzlerce belediye feda olsun hiç önemli değil, beka çok önemli" diye konuştu.

"Defalarca gerek Cumhurbaşkanımız, gerekse Devlet Bahçeli beyin söylediği ve altını çizdiği gibi ‘ya şu il sizin olsun, bu il de bizim olsun, hadi 10 ilçe sizin olsun, 20 ilçe de bizim olsun’ şeklinde afedersiniz at pazarlığı gibi bir pazarlığın içinde asla olmadık" diyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bunu doğru bulmadığımız gibi seçmene de saygısızlık olarak görüyoruz. Hadi size ‘falan falan şehirleri verdik siz de bize şu şu şehirleri bırakın.’ Ya seçmen oyu cebinizde mi? Alıp, bir yeri nasıl vereceksiniz. İnsan sizin bırakın dediğiniz yerde gidip de sizin istediğiniz gibi oy mu kullanacak? İnsanlar bir taraftan elbette partiye bakıyorlar ama bir taraftan da adaya bakıyorlar. ‘Ehliyet ve liyakat sahibi mi?’ diyorlar. ‘Bu işi yapabilir mi, güvenilir birisi mi?’ diyorlar. ‘Geçmişte bu işi yapmış mı. Bir başarı hikayesi var mı?’ diyorlar. O zaman diğer türlü pazarlığı da çok çirkin görüyoruz. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. MHP’li milletvekili, genel başkan yardımcısı arkadaşlarla kampanyamızı zaten beraber yürütüyoruz. Bunlar sonra da arazide hep birlikte bizi göreceksiniz."