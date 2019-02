Özhaseki, Mansur Yavaş’ın 20 bin belediye personelini işten çıkaracağı iddialara ilişkin açıklama

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş’ın göreve gelmesi durumunda 20 bin belediye personelini işten çıkaracağı iddialarına ilişkin, "Bunların hepsini duyduk. Bir televizyon kanalında da CHP’li milletvekili arkadaşlar vardı, inkar etmediler. Demek ki aralarında bir fikir ayrılığı var. Öyle bir şey yapılırsa Ankara’ya en büyük kötülük olur" dedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Nazlı Çelik’in sunumuyla gerçekleşen ’Star’da Seçim’ programının canlı yayın konuğu oldu. Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalardan başlıklar halinde bahsederek, “Bunlar benim çıraklık dönemimdi. Şimdi ustalık dönemimi, bu tecrübelerimle birlikte Ankara’ya yapmaya hazırım” dedi. Sözlerine “Ankara hepimizin gurur kenti. Buralar bir tecrübeyle yönetilir” diyerek başlayan Özhaseki, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin Ankara anketlerinin ne durumda olduğunun sorulması üzerine, “Geçtiğimiz tüm seçimlerde hep şimdiki CHP yönetimi, bir algı operasyonu yürütmüş. Hep ‘Öndeyiz, Cumhurbaşkanlığını aldık, referandumu aldık’ diyorlar ama akşam sonuçlar yüzlerine çarpıyor. Bu sefer de oylar çalındı diyorlar. Bu sefer de aynı şeyi yapıyorlar. Ama o akşam kazanamayınca, yine ‘Oylar çalındı, sandıklara sahip çıkamadık’ diyecekler” cevabını verdi.

Anket sonuçlarına ilişkin “Tabii ki öndeyiz” değerlendirmesini yapan Mehmet Özhaseki, “AK Parti ve MHP’nin kurmuş olduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranı bile yüzle 50’nin üzerinde zaten” dedi.

"Ankara’da yeni bir dönem başlıyor"

Nazlı Çelik’in, "Ankaralıların öncelikli ihtiyacını ne olarak belirlediniz?” sorusuna da Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in yıllarca Ankara’ya hizmet verdiği vurgusunu yaparak, "Her başkan kendi dönemindeki ihtiyaçlara yönelik çalışmıştır. Ama şimdi yeni bir dönem başlıyor. Yeni şeyler söyleyerek, yeni ihtiyaçlar tespit edilerek, insanlara anlatıyoruz" cevabını verdi.

11 ana başlıkta 111 proje hazırladıklarını ve bunları bir kitapçıkta topladıklarını da kaydeden Mehmet Özhaseki, her bir projenin Ankara için çok önemli olduğunu söyledi.

“Ankara’nın çok aşırı bir trafik sorunu yok” değerlendirmesini de yapan Özhaseki, “Ama bunu daha da minimize edebiliriz mesela” diyerek, bazı ulaşım projelerinden bahsetti.

Millet Bahçelerinden ve Millet Kıraathaneleri projelerine de değinen Özhaseki, “Ankara’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 26-27 metrekareye çıkacak. İnsanlar artık AVM’lerden çok Millet Bahçelerine ve hazırladığımız Kültür Yolu projesine doğru kayacak diye düşünüyorum” dedi.

CHP’nin HDP ile gizli bir ortaklıkta bulunup bulunmadığına ilişkin soruya da “CHP’nin adayı keşke net olsa ve bildiklerini dosdoğru söylese” cevabını veren Özhaseki, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk’ün görüşmeleri ve ardından Ahmet Türk’ün yapmış olduğu, “İttifak konuştuk” açıklamalarını hatırlattı.

“CHP teşkilatları bile isyan ediyor Ankara’da, İstanbul’da ve diğer illerde. Herkes bu gizli ittifakın farkında” diyen Özhaseki, “Bir taraftan ‘milliyetçi ve sağcıyım’ diyeceksiniz, kendi partinizi CHP’lileşiyorsunuz diye suçlayıp, ayrılıp, sonra da CHP’den aday olup, HDP’den oy istiyorsunuz. Bu çok açıklanacak bir olay değil” diye konuştu.

Başkent Ankara’da seçilmesi durumunda katılımcı bir yönetim anlayışı benimseyeceği vurgusunu da yapan Mehmet Özhaseki, CHP adayı Mansur Yavaş’ın EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) açıklamalarına ilişkin olarak şunları söyledi:

“15 gün düşündüler çok zor olduğunu anladılar. Bir belediye başkanı çözemez, bunu görünce, kara kara düşünüp, saptırdılar. Bu da popülizm üzerine söylenmiş bir söz. Boş vaadlerin devamında da değişik şeyler söylüyorlar. Ben, ‘Projesi yok’ deyince, ‘Yazmaya başladık’ diyorlar. Ben sıkıştırdıkça yazıyorlar. Bazı kişiler benim projelerimin aynılarını açıkladıklarını söylüyorlar. Çünkü ben eksik olan her şeyi yazdım kitapçığımda.”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, belediye bünyesindeki tüm makam araçlarını sattığını ve sadece 20 araç alıp, işi olanın o araçlarla işleri hallettiğini de kaydeden Özhaseki, “Tüm genel müdür ve daire başkanları evlerine de kendi özel araçlarıyla gidip geldiler” dedi.

Eskortlarla gezen belediye başkan ve bürokratları eleştirdiği sözlerinin de hatırlatılması üzerine Özhaseki, “Bu sadece belediye başkanlarımıza yönelik söylenmiş bir söz değil. Genel söylenmiş bir söz. Doğru da söylediğimi düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Tanzim satışlar

Tanzim meyve-sebze satışlarına ilişkin değerlendirilmeleri de sorulan Özhaseki, “Seçimden ziyade geçici bir süre için fiyatları dengeleme adına yapılan bir uygulama olarak görüyorum. Spekülatif amaçlı fiyatları şişirme durumları varsa, bunları dengelemek adına yapılır. O spekülasyon yapanlar da şu gelişmelerden ders alırlar inşallah, bunlar normale bindiği zaman da kaldırılacak uygumalardır. Yoksa belediyelerin ticaret erbabıyla yarışması doğru bir şey değil” dedi.

Özhaseki, seçimleri kazanması halinde izleyeceği yol haritasını da “İnşallah kazandıktan sonra acilen bir durum tespiti, sonra ilk yıl içerisinde işe başlayacağımız konular. Proje kitapçığı benim senedim. Bir kısmı biran önce başlanılması gereken projeler. Ankara halkına ilk yıl nelere başlayacağımızı ve 5 yıl boyunca dilim dilim neler yapacağımızı tek tek anlatacağım” sözleriyle açıkladı.

Yavaş’ın belediye personelini işten çıkaracağı iddiaları

Mansur Yavaş’ın göreve gelmesi durumunda 20 bin belediye personelini işten çıkaracağı iddialarını da soran Nazlı Çelik’e, “Bunların hepsini duyduk. Bir televizyon kanalında da CHP’li milletvekili arkadaşlar vardı, inkar etmediler. Demek ki aralarında bir fikir ayrılığı var. Öyle bir şey yapılırsa Ankara’ya en büyük kötülük olur” diyen Özhaseki, “Ankara seçimlerinde, belirleyici unsur ne olacak?” sorusuna da şu cevabı verdi: "Ankara’yı nereye taşıyacağımızı tek tek anlatacağız. Gençler, kadınlar, kültür, sanat ve spor için neler yapacağımızı, projelerimizi konuşmayı yeğlerim. Şaşkınlığım karşımda bir kaç kişi muhatap olarak bulamamak. Şaşkınlıkla izliyoruz. Türkiye’nin en önemli iki kentinden birinin başkan adayıyız. Türkiye’nin iki gözde kenti var. Biri İstanbul, diğeri Ankara. Burada tecrübe lazım. Bilmek lazım. Şehri nereye taşıyacağınızı bilmek lazım. Yoksa işiniz çok zor. 25 ilçe belediye başkanı adaylarımızla birlikte bu işe talibiz. Bu arkadaşlarımız pazarlık sonucu belirlenmiş arkadaşlar değiller. 25 kişi kol kola girdiğimizde 5 sene sonra Ankara’yı bir başka yere taşımış olacağız inşallah."