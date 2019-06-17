HABER

Özvatan'da dolu zarara yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 10:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Özvatan'da dolu zarara yol açtı

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle ilçede ekili araziler zarar gördü.
Özvatan'da 3 gündür etkili olan sağanak, dün akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca yağan dolu sonrası ilçe beyaza büründü. Ekili tarım arazileri ve meyve ağaçları zarar gördü. Ayrıca, ilçe merkezinden geçen dere yatakları sel sularıyla dolup taştı.
İlçe sakinlerinden çifti İdris Arslanboğa, dolu nedeniyle meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl meyve ağaçlarını don vurmuş ve hiç ürün alamamıştık. Bu yıl ürün alacağımız için sevinçliydik. Bu kez de dolu felaketiyle karşılaştık. Ağaçların üzerindeki bütün meyveler dolu nedeniyle döküldü. Sebze yetiştirmek için ektiğimiz bahçelerdeki bütün ürünlerde zarar gördü" dedi.
Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, dolu yağışı nedeniyle can kaybı ve yaralının olmadığını söyleyerek, hasar tespiti için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Özvatan'da dolu zarara yol açtıÖzvatan'da dolu zarara yol açtı

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Cinayet sanığı kadın, tahliye kararını duyunca avukatına sarıldıCinayet sanığı kadın, tahliye kararını duyunca avukatına sarıldı
Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kararDanıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da yapılacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Günlük burç yorumları 17 Haziran Pazartesi - Yeni haftada Dolunay etkisi!

Yeni haftada Dolunay etkisi!

Aksaray'da trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı

Sokak ortasında kurşun yağmuru

Sokak ortasında kurşun yağmuru

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.