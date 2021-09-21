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  4. Pakistan Başbakanı Khan, BBC'ye konuştu: Afganistan toprakları terör için kullanılmamalı

Pakistan Başbakanı Khan, BBC'ye konuştu: Afganistan toprakları terör için kullanılmamalı

21.09.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC'ye konuşan Pakistan Başbakanı İmran Khan, Afganistan'daki Taliban hükümetini ancak kapsayıcı olması, insan haklarına saygı göstermesi ve Afganistan topraklarının "terör merkezi" olarak kullanılmaması durumunda tanıyacaklarını söyledi.

Pakistan Başbakanı Khan, BBC'ye konuştu: Afganistan toprakları terör için kullanılmamalı

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Afganistan'daki Taliban hükümetini ancak kapsayıcı olması, insan haklarına saygı göstermesi ve Afganistan topraklarının "terör merkezi" olarak kullanılmaması durumunda tanıyacaklarını söyledi.

BBC'ye konuşan Khan, tanıma kararının İran, Özbekistan ve Tacikistan gibi bölgedeki diğer aktörlerle birlikte ortaklaşa alınacağını belirtti.

İnsan hakları örgütleri, Afganistan hükümetinde kadınların yer almaması, kız çocuklarının ortaokula gönderilmemesi ve kadın öğretmenlerin dışlanması nedeniyle Taliban yönetimi hakkındaki endişelerini dile getirmişti.

Pakistan Başbakanı Khan, "Kız çocuklarının eğitimine izin verilmemesi İslami bir uygulama değil" dedi.

Afganistan'da ortaokullar geçen hafta açılmış ama Taliban'ın talimatıyla yalnızca erkek öğrenciler ile erkek öğretmenler sınıflara dönebilmişti.

Taliban'dan yapılan yazılı açıklamada ise kız çocuklarının okula dönüşüyle ilgili herhangi bir ifade yer almamıştı.

Taliban'ın bir sözcüsü ise daha sonra yaptığı açıklamada kız öğrencilerin okullarını da yakında açmayı planladıklarını söylemişti.

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