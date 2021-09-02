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Pakistan'da aşı kararı! Benzin satışı yapılmayacak

02.09.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'da halkı aşıya teşvik etmek için, aşı olmayanlara benzin satışı yapılmaması kararı alındı.

Pakistan'da aşı kararı! Benzin satışı yapılmayacak

Dünya genelinde koronavirüs salgınında aşılama programına hız veren ülkeler, bir yandan da aşılama oranlarını artırmak için teşvik edici çalışmalarını sürdürüyor.

Aşı olmayanların kalabalık organizasyonlara katılımında PCR testi ibraz etme zorunluluğu getiren ülkelerin yanı sıra Pakistan'da aşı olmayanlara benzin satışı yapılmaması kararı alındı. Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan bir petrol istasyonu sadece aşılı olanlara benzin satışı gerçekleştirdi. "Aşı yoksa hizmet yok" yazılı pankartların asıldığı petrol istasyonunda müşterilerden aşı sertifikalarını ibraz etmeleri istendi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Pakistan Aşı
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