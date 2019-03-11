Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Bolton'la görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la yaptığı telefon görüşmesinde, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin Pulwama kentinde düzenlenen saldırının ardından bölgedeki güvenlik meselelerini ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kureyşi görüşmede, Hindistan'ın 26 Şubat'ta Pakistan hava sahasını ihlal etmesinin, Birleşmiş Milletler sözleşmelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Hindistan'ın hava sahası ihlalinin ardından Pakistan'ın bir gün sonra yaptığı hava operasyonunun meşru müdafaa çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kureyşi, Pakistan'ın, gerilimin düşürülmesi için her türlü adımı attığını söyledi.

Kureyşi, Pakistan'ın, düşürdüğü Hint jetinin pilotunu iyi niyet göstergesi olarak teslim ettiğini belirterek bölgede barış ve istikrar istediklerini, bu nedenle ülkeye geri çağırılan Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisinin de görevine döndüğünü kaydetti.

Hindistan-Pakistan sınırının iki tarafındaki Sih tapınakları arasında serbest geçiş imkanı sağlayan Kartarpur koridorunun kurulması görüşmeleri için Pakistanlı bir heyetin 14 Mart'ta Hindistan'a gideceği bilgisini paylaşan Kureyşi, iki ülke ordularının haftalık görüşmelerine devam edeceğini de bildirdi.