HABER

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Bolton'la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 18:04 | Son Güncelleme

Kureyşi ve Bolton, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki güvenlik konularını ele aldı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la yaptığı telefon görüşmesinde, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin Pulwama kentinde düzenlenen saldırının ardından bölgedeki güvenlik meselelerini ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kureyşi görüşmede, Hindistan'ın 26 Şubat'ta Pakistan hava sahasını ihlal etmesinin, Birleşmiş Milletler sözleşmelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Hindistan'ın hava sahası ihlalinin ardından Pakistan'ın bir gün sonra yaptığı hava operasyonunun meşru müdafaa çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kureyşi, Pakistan'ın, gerilimin düşürülmesi için her türlü adımı attığını söyledi.

Kureyşi, Pakistan'ın, düşürdüğü Hint jetinin pilotunu iyi niyet göstergesi olarak teslim ettiğini belirterek bölgede barış ve istikrar istediklerini, bu nedenle ülkeye geri çağırılan Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisinin de görevine döndüğünü kaydetti.

Hindistan-Pakistan sınırının iki tarafındaki Sih tapınakları arasında serbest geçiş imkanı sağlayan Kartarpur koridorunun kurulması görüşmeleri için Pakistanlı bir heyetin 14 Mart'ta Hindistan'a gideceği bilgisini paylaşan Kureyşi, iki ülke ordularının haftalık görüşmelerine devam edeceğini de bildirdi.

Bolton da Vietnam'da süren ABD-Kuzey Kore görüşmelerine rağmen Pakistan-Hindistan gerilimini yakından takip ettiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun iki ülke lideriyle de görüştüğünü belirten Bolton, Pakistan'ı gerilimi düşürmeye yönelik adımlarından ve Afganistan'daki barış sürecine desteğinden dolayı tebrik etti.

Bolton, Pakistan-Hindistan arasındaki sorunların çözümü için diyalog yollarının aranması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kureyşi ve Bolton, Afganistan'daki barış sürecinin devam etmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Sağlık Bakanı Koca Zonguldak'taSağlık Bakanı Koca Zonguldak'ta
Bahçelievler'de anne ve kızın katil zanlısı yakalandı; akraba olan şüpheli cenazeye katılmışBahçelievler'de anne ve kızın katil zanlısı yakalandı; akraba olan şüpheli cenazeye katılmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İslamabad Pakistan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi Pakistan-Hindistan gerilimi

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te seyir halindeki tırda yangın

Ekmek teknesi gözleri önünde yandı! 'Ocağımız battı'

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Eşyalı evini soyan kiracısının fotoğraflarını afiş yaparak ifşa etti

Kiracısının fotoğraflarını şehre yaydı! Sebebi pes dedirtti!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.