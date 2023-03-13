Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan hakkında tutuklama emri çıkarıldı

Pakistan'da hakkındaki devam eden iki davada eski Başbakanı Imran Khan için tutuklama emri çıkarıldı. Geçtiğimiz sene ağustos ayında Khatoon Yargıcı Zeba Chaudhry’nin tehdit edilmesiyle ilgili bir davanın duruşmasına katılmayan Khan, avukatı aracılığıyla güvenlik endişelerini öne sürerek, mahkemeye katılmaktan muaf tutulmak istedi. İslamabad Bölge Mahkemesi ise, Khan’ın talebini reddederek tutuklama emri çıkardı ve polise 29 Mart’a kadar Khan’ı mahkeme huzuruna çıkarması talimatını verdi.

Khan, ayrıntı vermeden tutuklanması durumunda hazır bir planı olduğunu ifade ederek, "Tutuklanmam durumunda zamanı geldiğinde ulusla paylaşılacak hazır bir planımız var." dedi.

Khan, geçtiğimiz sene gözaltında işkence gördüğü iddia edilen yardımcısı Shahbaz Gill ile dayanışma amacıyla siyasi bir miting düzenlemiş, konuşmasında Yargıç Chaudhry’yi "kendisine karşı işlem yapılacağı için kendini hazırlaması gerektiğini" söyleyerek tehdit etmişti. Konuşmanın ardından Khan hakkında Yargıç Chaudhry’yi tehdit ettiği iddiası ile dava açılmıştı. Khan, daha sonra İslamabad Yüksek Mahkemesine verdiği ifadede, "çizgiyi aşmış olabileceğini" kabul etmiş ve yargıçtan özür dilemeye istekli olduğunu belirtmişti.

KHAN HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILAN DAVAYA KATILMADI

Devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarıyla ilgili Toshakhana davasında Yargıç Zafar İkbal, Khan hakkında 28 Şubat’ta duruşmaya katılmaması nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Polis, 5 Mart’ta Khan’ın Lahor’daki evine gitmiş fakat Khan’ı evde bulamamıştı. Hakkında verilen tutuklama kararını üst mahkemeye taşıyan Khan’ın hakkındaki tutuklama kararı 13 Mart’a kadar askıya alınmıştı. Bugünkü duruşmaya da katılmayan Khan hakkında yeniden tutuklama emri çıkarılarak, polise 18 Mart’a kadar Khan’ı mahkeme huzuruna çıkarması talimatı verildi.

KHAN HÜKÜMETİ NİSANDA DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan’da 10 Nisan 2022’de parlamentoda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan Khan hükümeti düşmüştü. Khan’ın yerine başbakanlık görevine 11 Nisan’da parlamentoda yapılan oylamada 174 oy alarak salt çoğunluğu sağlayan Şahbaz Şerif seçilmişti. (İHA)

