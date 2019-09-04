Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Hindistan'la Keşmir konusunda yaşanan gerilim hakkında "Pakistan sürekli tansiyonu düşürmeye çalıştı. Nükleer güce sahip ülkelerde savaşa yer yok." dedi.

Gafur, düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdığını ve eyalette baskı uyguladığını belirterek, buna karşılık Pakistan'ın gerilimi azaltmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han ile Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin Hindistan'ın Cammu Keşmir kararını aldığı ağustos ayının başından bu yana diplomatik yollarla krize çözüm aradığını dile getiren Gafur, "Han, göreve geldiği ilk gün Hindistan'a diyalog çağrısı yaptı ancak onlar buna karşı savaş uçaklarını yolladılar. Birçok ülkenin liderleri ve dışişleri bakanlarıyla görüşüldü ve yapılan çağrılar sonucu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 50 yılın ardından ilk kez Keşmir'i gündemine aldı." ifadelerini kullandı.

Gafur, Pakistan'ın bölgede barış için çalıştığı değerlendirmesinde bulunarak, "Pakistan sürekli tansiyonu düşürmek için çalıştı. Önce ülkemizde şimdi de bölgemizde barışı sağlamak için çalışıyoruz. Nükleer güce sahip ülkelerde savaşa yer yok. Bizim atacağımız tansiyonu yükseltecek bir adım, dikkatleri Keşmir'de yaşanan Hint zulmü üzerinden çekip alacaktır." diye konuştu.