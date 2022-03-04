Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camiye cuma namazı esnasında bombalı saldırı düzenlendiği aktarıldı. Pakistan'ın Peşaver kentinin konumu medya yayın organlarında son dakika olarak geçen haberlerin ardından merak konusu olurken; ölü ve yaralı sayısına ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Peki Pakistan Peşaver kentinde düzenlenen bombalı saldırıda kaç kişi öldü? Peşaver'deki saldırıyı kim yaptı? Pakistan'daki camide kaç kişi yaralandı? Sorunların yanıtı ile saldırıya ilişkin ayrıntılara haberimizde ulaşabilirsiniz.

PAKİSTAN'IN PEŞAVER KENDTİNDE BOMBALI SALDIRIDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunan Kocha Risaldar Camii'ne cuma namazı esnasında bombalı saldırı düzenlendi.

Olaya ilişkin ilk yapılan açıklamada en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği 50'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

PEŞAVER'DEKİ SALDIRIYI KİM YAPTI?

Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kocha Risaldar Camii'ne kimin saldırı düzenlediği henüz bilinmiyor. Saldırıyı üstlenen olmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellencektir. Öte yandan Peşaver Polis Şefi Muhammed Ejaz Khan, saldırının iki silahlı saldırganın caminin dışında polise ateş açmasıyla başladığını ifade etti.

PAKİSTAN'DAKİ CAMİDE KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Çıkan çatışmada 1 saldırgan ile 1 polis memurunun hayatını kaybettiği, 2 polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

Daha sonra camiye giren diğer saldırganın üzerindeki bombayı patlattığı kaydedildi. Kurtarma ekipleri yaralıları hastanelere kaldırırken, 10 yaralının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis bölgeyi kordon altına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıkları, patlama sırasında camide en az 150 kişinin bulunduğunu söyledi.

PAKİSTAN'IN PEŞAVER KENTİNİN HARİTADAKİ KONUMU NEDİR?

Pakistan'ın Peşaver kenti Hayber-Pahtunhva eylaetinin merkezidir. Kâbil Irmağı'nın kolu Bara kıyısında bulunan şehir, Lahor'un 385 km kuzeybatısında yer almaktadır.

PEŞAVER NEREDE?

Peşaver, Afganistan sınırına çok yakın bir kesimde deniz seviyesinden 320 m. yükseklikte ve Kâbil nehrinin kollarından Bara’nın sol yakasında yer alan tarihi bir şehirdir.

PEŞAVER NÜFUSU NEDİR?

Toplamda 1.257 kilometre yüzölçümü olan Peşaver kentinde 2010 yılı verilerine göre 3.625.000 kişi yaşamaktadır.

