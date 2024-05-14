HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yağışlar artınca üremesi de arttı: Mantar zehirlenmelerine dikkat! Tüketmeden önce bilmelisiniz

Yağışlar artınca üremesi de arttı: Mantar zehirlenmelerine dikkat! Tüketmeden önce bilmelisiniz

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.05.2024 14:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, mantar zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunarak doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Yağışlar artınca üremesi de arttı: Mantar zehirlenmelerine dikkat! Tüketmeden önce bilmelisiniz

Ülke genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların üremesinde ve tüketimin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında da artış olabileceğini belirttildi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’da mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebileceğini işaret eden Dr. Yılmaz, “Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarlar yetişiyor ve vatandaşın da bu mantarlara çokça rağbet ediyor. Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülüyor. Etinin rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamaz. Bölgemizde de doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalıdır” dedi.

“ZEHİRLENME 2 İLE 6 SAAT ARASINDA ORTAYA ÇIKIYOR”

Sağlık Müdürü Yılmaz, zehirlenme belirtileri olarak mantarda bulunan zehirin niteliğine göre 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabildiğini ve çeşitlilik gösterebildiğini bildirerek “Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebiliyor.

AW203633_01

Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeli, doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Kültür mantarları bünyelerinde zehirli maddeleri bulundurmadığından bir zehirlenme görülmesi söz konusu değildir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla, bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Bu mikroorganizmayla bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikayetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir” ifadelerinde bulundu.

AW203633_02

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz açıklamasında son olarak Ulusal Zehir Danışma Merkezi zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunduğunu ihtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşların 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabileceklerini bildirdi. (İHA)

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maden ocağında göçük! Kahreden haber geldiMaden ocağında göçük! Kahreden haber geldi
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 emniyet personeline gözaltıAyhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 emniyet personeline gözaltı
Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri 180 milyon liraBebek arabasından külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri 180 milyon lira
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme mantar
En Çok Okunan Haberler
Kredi muslukları kesilince bakın ne oldu: Ev satışlarında yok böyle bir indirim!

Kredi muslukları kesilince bakın ne oldu: Ev satışlarında yok böyle bir indirim!

Mourinho'nun maaşını görenler inanamadı!

Mourinho'nun maaşını görenler inanamadı!

Skandal görüntü sonrası personele soruşturma, belediyeye para cezası

Skandal görüntü sonrası personele soruşturma, belediyeye para cezası

Denizli Devlet Hastanesi’nde skandal olay! Zorla yoğun bakıma girdiler…

Denizli Devlet Hastanesi’nde skandal olay! Zorla yoğun bakıma girdiler…

Bahçeli'den sert tepki: Komplo devrede!

Bahçeli'den sert tepki: Komplo devrede!

Uzmanından şok açıklama: Sakın bunu yapmayın!

Uzmanından şok açıklama: Sakın bunu yapmayın!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.